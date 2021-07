EBI i BNP Paribas Leasing Services podpisały umowę na 200 mln euro wsparcia dla MŚP

Europejski Bank Inwestycyjny i BNP Paribas Leasing Services podpisały umowę kredytową wartości 200 mln euro na wsparcie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - poinformowano w poniedziałkowym wspólnym komunikacie EBI i BNP Paribas Leasing Services.

Jak czytamy w komunikacie, środki wesprą działalność BNP Paribas Leasing Services, które deklaruje, że co najmniej 20 proc. z nich sfinansuje projekty związane z ochroną klimatu. Oczekuje się, że znaczna część finansowania przyniesie korzyści polskim regionom objętym polityką spójności, wzmacniając otoczenie społeczno-gospodarcze" - napisano w komunikacie.

"Polska ma dużą i zróżnicowaną gospodarkę, która jest stosunkowo odporna na zawirowania gospodarcze. Mimo to 16 z 17 okręgów objętych polityką spójności notuje stosunkowo niskie PKB na mieszkańca" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezes EBI, odpowiedzialna za operacje w Polsce Teresa Czerwińska.

"Budowanie przyjaznej dla klimatu gospodarki wymaga również znacznych inwestycji. Wsparcie EBI dla BNP Paribas Leasing Services zachęci do ekologicznego podejścia i otworzy dostęp do środków dla małych i średnich przedsiębiorstw na atrakcyjnych warunkach, takich jak obniżona stopa procentowa i dłuższy termin zapadalności" - dodała.

W komunikacie wyjaśniono, że transakcja będzie miała formę pożyczki dla BNP Paribas Leasing Services z gwarancją BNP Paribas Bank Polska. Zostanie ona uzupełniona zabezpieczeniem w postaci obligacji EBI - po raz pierwszy zostaną one wykorzystane jako zabezpieczenie finansowe. Taka konstrukcja to alternatywa dla partnerów finansowych EBI do klasycznych zabezpieczeń, które można wykorzystać przy innych operacjach wsparcia finansowego.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej. To instytucja finansowa Unii Europejskiej udzielająca pożyczek długoterminowych i jedyny bank będący własnością i reprezentujący interesy państw członkowskich Unii Europejskiej. W latach 2018-2020 EBI podpisał 20 operacji pośredniczących z wieloma beneficjentami w Polsce na łączną kwotę 1,7 mld euro.

BNP Paribas Leasing Services to spółka BNP Paribas Bank Polska, która oferuje klientom bankowym rozwiązania leasingowe i finansowe.

