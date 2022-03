EBI i PFR chcą zacieśniać współpracę m.in. w sektorze efektywności energetycznej

Europejski Bank Inwestycyjny i Polski Fundusz Rozwoju podpisały umowę o współpracy dot. współfinansowania inwestycji m.in. w zakresie rozwoju zrównoważonej gospodarki, poprawy efektywności energetycznej i większego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - przekazały we wtorek firmy.

Jak poinformowały we wtorkowym komunikacie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR), umowa o współpracy dotyczy "współfinansowania inwestycji głównie w obszarach rozwoju zrównoważonej gospodarki, ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatycznych i przystosowania się do nich, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii". Wskazano, że porozumienie będzie obowiązywać, co najmniej przez pięć lat.

Cytowana w informacji wiceprezes EBI Teresa Czerwińska zaznaczyła, że dla EBI to "bardzo ważna umowa, która pozwoli poszerzyć możliwości finansowania +zielonych projektów". Oceniła, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowej produkcji energii oraz wsparcie innowacyjności w zakresie technologii niskoemisyjnych "przyczynią się do polepszenia stanu środowiska, a także zapewnią większą konkurencyjność i szybszy rozwój polskiej gospodarki".

Prezes PFR Paweł Borys zwrócił uwagę, że jednym ze strategicznych działań PFR jest dostarczanie instrumentów kapitałowych do przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce. "W ramach dedykowanego programu PFR Green Hub tworzymy m.in.: sieć partnerów biznesowych i instytucjonalnych, z którymi wspólnie możemy rozwijać polski rynek OZE" - dodał.

EBI i PFR "określiły priorytetowe obszary, w których chcą zacieśnić współpracę". Chodzi o finansowanie, doradztwo i pomoc techniczną dla projektów i programów z sektorów m.in.: energii odnawialnej; instalacji wodno-ściekowych; środków w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej, w tym renowacji i przebudowy budynków.

Wsparcie ma też dotyczyć tzw. zielonej mobilności; przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym czy modernizacji sieci ciepłowniczych. Wskazano również na pomoc w zakresie innowacji w technologiach niskoemisyjnych i energetycznych, w tym wodoru oraz transfer technologii.

"Porozumienie obejmuje również współpracę w zakresie zielonych produktów dłużnych (obligacje lub pożyczki) oraz współpracę w zakresie usług doradczych, również w ramach Green Hub" - wskazano. Przypomniano, że instytucje współpracują ze sobą od 2020 r. a wartość umów już podpisanych wynosi 2,5 mld zł.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej, udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach - infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2021 r. Grupa EBI przeznaczyła 6,5 mld euro na finansowanie projektów w Polsce.

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

