EBI: sześć na dziesięć polskich firm uzyskało wsparcie publiczne

Sześć na dziesięć firm (61 proc.) w Polsce otrzymało jakąś formę wsparcia finansowego w odpowiedzi na COVID-19. To nieco więcej niż średnia UE, wynosząca 56 proc. – wynika z opublikowanego we wtorek raportu EBI.

We wtorek Europejski Bank Inwestycyjny opublikował wyniki najnowszej ankiety, EIB Investment Survey, poświęconej inwestycjom polskich firm w 2021 r.

Jak wskazano w raporcie, odsetek polskich firm inwestujących nie zmienił się od czasu ankiety z ubiegłego roku (EIBIS 2020).

Natomiast w 2021 roku przedsiębiorcy bardziej optymistycznie podchodzili do planowania i realizacji swoich działań - więcej firm (80 proc.) spodziewa się wzrostu inwestycji - jest to wynik na poziomie średniej UE.

"Pomimo obiektywnie trudnych okoliczności, widoczna jest poprawa nastroju inwestycyjnego wśród przedsiębiorców - wskazuje na to fakt, że 80 proc. firm spodziewa się wzrostu inwestycji. Nasze badania wykazują, że sześć na dziesięć firm (61 proc.) w Polsce otrzymało wsparcie finansowe ze środków publicznych w związku z pandemią COVID-19. Jednocześnie, prawie cztery na dziesięć polskich firm zainwestowało w rozwój lub wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług" - powiedziała PAP wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

Dodała, że plany inwestycyjne firm głównie koncentrują się na poprawie efektywności energetycznej oraz wdrażaniu technologii cyfrowych.

Wyniki badania EBI pokazują, że poprawiają się warunki dostępu do finansowania w Polsce. Tylko 8 proc. przedsiębiorstw odczuwa ograniczenia w dostępie do finansowania i jest to wynik korzystniejszy w porównaniu do EIBIS 2020 (12 proc.). Po raz pierwszy w historii trwania ankiety liczba ta wynosi poniżej 10 proc. Większość firm korzystających z finansowania zewnętrznego jest zadowolona z warunków, jakie im zaoferowano. Głównym powodem niezadowolenia są wymagania związane z zabezpieczeniem (9 proc.).

"W wyniku kryzysu spowodowanego pandemią 14 proc. polskich firm zwiększyło swoje zadłużenie. Wsparcie publiczne było znaczne: ogółem sześć na dziesięć firm (61 proc.) w Polsce otrzymało jakąś formę wsparcia finansowego w odpowiedzi na COVID-19. To nieco więcej niż średnia UE (56 proc.)" - wskazano w raporcie EBI.

Podano w nim także, że w porównaniu z wynikami badania z 2020 roku, wzrosły nakłady na inwestycje w środki trwałe - 49 proc. w 2021 r. w stosunku do 45 proc. 2020 r. Odsetek ten zbliżony jest do średniej UE (50 proc.). Zaznaczono jednak, że Polska nadal pozostaje wśród krajów UE o najniższym poziomie inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

Z badania wynika, że pandemia uderzyła w wyniki sprzedaży firm. 42 proc. z nich odnotowało spadek sprzedaży. Jest to dwukrotnie więcej niż firm, które odnotowały wzrost (22 proc.). COVID-19 miał również wpływ na plany inwestycyjne - jedna trzecia przedsiębiorstw (32 proc.) ograniczyła swoje plany inwestycyjne i tylko 3 proc. firm w najtrudniejszym okresie zwiększyło swoje inwestycje. W ramach krótkoterminowych działań związanych z pandemią firmy zwracały uwagę na cyfryzację, a jedna trzecia z nich (35 proc.) potwierdziła, że zainwestowała w rozwiązania cyfrowe.

"Prawie cztery na dziesięć polskich firm (38 proc.) zainwestowało w rozwój lub wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług. Wzrosła również liczba przedsiębiorstw (53 proc.), które wdrożyły w 2021 r., co najmniej jedną zaawansowaną technologię cyfrową - EIBIS 2020 (50 proc.). Pomimo trudnych okoliczności, trzy czwarte przedsiębiorców twierdzi, że przez ostatnie 3 lata ich inwestycje były utrzymane na odpowiednim poziomie (76 proc.). Zmniejszyła się za to liczba firm, które twierdzą, że wykorzystują w pełni swoje możliwości (47 proc.) w porównaniu z EIBIS 2020 (51 proc.). Jest to wynik zbliżony do średniej UE (49 proc.)" - podano w raporcie EBI.

