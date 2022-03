EBI uruchamia 668 mln euro natychmiastowej pomocy dla Ukrainy

Europejski Bank Inwestycyjny przyznał w piątek 4 marca Ukrainie 668 mln euro natychmiastowej pomocy finansowej. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup przez ukraińskie władze żywności, paliwa i środków medycznych.

Zarząd banku podjął decyzję jednomyślnie, potępiając jednocześnie "brutalną i nielegalną" inwazję Rosji na Ukrainę. Według EBI, pieniądze mają być dostępne w ciągu kilku dni. Środki te pierwotnie zostały przeznaczone na pożyczki dla ukraińskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla rolnictwa.

Dodatkowo zarząd EBI postanowił, że bank będzie kontynuować działania w ramach unijnego pakietu solidarnościowego dla Ukrainy. Zmienione zostanie przeznaczenie pożyczek, które miały trafiać na różne projekty infrastrukturalne. Teraz będą mogły być użyte do bieżącego finansowania działania infrastruktury krytycznej. Według EBI, pieniądze te mogą być dostępne bardzo szybko, kiedy tylko ukraińskie władze będą w stanie podpisać zmiany istniejących umów.

Jak podkreślił prezes EBI Werner Hoyer, bank szuka możliwości przyspieszenia przekazania Ukrainie dodatkowego 1,3 mld euro. Dodatkowo, eksperci EBI analizują potrzeby krajów sąsiadujących z Ukrainą, do których napływają uchodźcy z tego kraju, by zaoferować odpowiednią pomoc finansową.

"Jak tylko warunki na to pozwolą, pomożemy odbudować to, co rosyjska inwazja na Ukrainie zniszczyła. Będziemy tez pomagać wszystkim krajom, czy to należącym do UE, czy nie, poradzić sobie z efektami napływu uchodźców, oraz z ekonomicznymi skutkami wojny" - dodał Hoyer.

W ocenie wiceszefa Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa, pomoc EBI dostarczy rządowi Ukrainy płynności finansowej. "Komisja Europejska użyje wszelkich dostępnych środków, by dać Ukrainie maksymalne wsparcie" - dodał Dombrovskis.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.

