EBI: w 2021 r. Polska największym beneficjentem finansowania regionów spójności

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2021 roku zapewniła 36,6 mld euro finansowania regionom spójności UE, a Polska ze wsparciem na poziomie 4,5 mld euro jest największym beneficjentem tego finansowania - poinformował w środę EBI.

Jak podkreślił bank, finansowanie regionów spójności w 2021 r. stanowiło niemal połowę środków finansowych, dostarczonych przez Grupę EBI.

Jak ocenił bank w raporcie "EIB Group Activities in EU Cohesion Regions", finansowanie dla mniej zamożnych regionów UE pomogło zmniejszyć gospodarcze skutki pandemii COVID-19, a teraz może pomóc w przeciwdziałaniu niektórym krótkoterminowym skutkom wojny w Ukrainie.

Jak przypomniał EBI, w ostatnim wieloletnim budżecie UE na lata 2014-2020 Grupa banku wsparła inwestycje spójności o wartości około 630 mld euro w tzw. regionach spójności, co odpowiada około 16 proc. PKB Unii. W raporcie wskazano, że oczekuje się, iż do 2040 r. inwestycje wspierane w latach 2014-2020 podniosą PKB UE o około 4,7 proc. powyżej scenariusza bazowego i doprowadzą do utworzenia dodatkowych 3,2 mln miejsc pracy.

"W odpowiedzi na wszystkie wyzwania stojące przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, bank UE zwiększa zarówno wsparcie finansowe jak i doradcze na rzecz spójności" - powiedziała wiceprezes EBI Lilyana Pavlova, cytowana w komunikacie banku. "Ten raport wyraźnie pokazuje, że wsparcie EBI dla regionów spójności przynosi pozytywne zmiany dla obywateli i przedsiębiorców. Mam nadzieję, że raport może również zainspirować lokalne władze i liderów biznesu, pokazując, w jaki sposób mogą najlepiej wykorzystać narzędzia Grupy EBI, wzmocnić rozwój gospodarczy w swoim regionie" - dodała.

"Spójność jest kluczowym priorytetem strategicznym dla EFI i w przyszłości chcemy wzmocnić nasze zaangażowanie, przeznaczając dużą część naszego przyszłego wsparcia dla tych obszarów" - zaznaczył dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Alain Godard.

Jak wskazał EBI w raporcie, w 2021 r. finansowanie EBI wsparło projekty o wartości 47,3 mld euro. Polska uzyskała 4,5 mld euro, 3,3 mld euro - regiony spójności we Francji, a 2,7 mld euro - w Hiszpanii. W przypadku Polski, 35 proc. kwoty wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów, po 23 proc. zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną oraz rozwój innowacyjności, cyfryzacji i kapitału ludzkiego. Małe i średnie firmy otrzymały 19 proc. finansowania wspierającego regiony spójności.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska podkreśliła, że znacząca część terytorium Polski jest objęta polityką spójności UE. "Regiony te otrzymują największe wsparcie EBI i cieszę się z faktu, że służy ono nie tylko lokalnemu rozwojowi, ale też wspiera transformację energetyczną i cyfryzację. Rozwój gospodarczy powinien bowiem, służąc wzrostowi dobrobytu i jakości życia, brać również pod uwagę ograniczenia powiązane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Niezwykle istotne jest również zwiększanie poziomu cyfryzacji. Jest więc dla nas powodem do satysfakcji, że finansowanie EBI wspiera oba te obszary, zwiększając tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki" - powiedziała Czerwińska, cytowana w komunikacie.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach - infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 6,5 mld euro.

