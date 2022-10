EBOiR pożyczy 100 mln euro na budowę trzeciego terminalu kontenerowego w DCT Gdańsk

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli pożyczki w kwocie 100 mln euro na budowę trzeciego terminalu kontenerowego w DCT Gdańsk - poinformował w środę bank. Dzięki rozbudowie o nowy terminal całkowita przepustowość portu w Gdańsku ma zwiększyć się o prawie 50 proc. do 2025 r.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) dołączył do grupy banków, które sfinansują budowę trzeciego głębokowodnego terminalu kontenerowego w polskim porcie w Gdańsku nad Morzem Bałtyckim - przekazał w środę bank. "Kredyt EBOiR w wysokości 100 mln euro jest częścią pakietu finansowania o wartości 863,5 mln euro, udzielonego przez grupę lokalnych i międzynarodowych kredytodawców dla polskiej firmy DCT Gdańsk i jej spółki macierzystej, Baltic Hub" - wskazano.

Pożyczka ma charakter uprzywilejowany - w wypadku ogłoszenia upadłości posiadacza spłata takiego długu ma charakter priorytetowy. Wyjaśniono, że pożyczka dla Deepwater Container Terminal (DCT) Gdańsk jest oparta na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI) w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) i zostanie wykorzystana na sfinansowanie budowy nowego Terminalu 3 w Porcie Gdańsk oraz na modernizację Terminali 1 i 2 oraz innych obiektów. Dla nowego terminalu przewidziano 717 metrów głębokowodnego nabrzeża i 36 hektarów powierzchni stoczniowej. W pierwszej fazie inwestycji zostanie on wyposażony w 7 energooszczędnych suwnic typu ship-to-shore i 20 półautomatycznych suwnic szynowych.

Gdańsk jest jedynym głębokowodnym portem terminalowym w Polsce i jedynym portem na Bałtyku mogącym obsłużyć największe kontenerowce typu ULCV (Ultra Large Container Vessel), o długości sięgającej 400 m. EBOiR zwrócił uwagę, że nowy terminal ułatwi zwiększenie wymiany handlowej w zakresie szybko rotujących dóbr konsumpcyjnych, maszyn i elektroniki pomiędzy Europą a Azją.

"DCT Gdańsk jest jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie, a po zakończeniu tego projektu stanie się jednym z 10 największych portów w Europie pod względem przewożonych towarów" - zauważyła cytowana w informacji prasowej Dyrektorka Zarządzająca EBOiR ds. Zrównoważonej Infrastruktury, Nandita Parshad. Dodała, że globalne wydarzenia ostatnich kilku lat pokazały, jak ważną rolę w bezpieczeństwie gospodarczym odgrywa logistyka.

Przewiduje się, że Terminal 3 obsłuży pierwsze statki do końca 2024 r., a ukończenie całości inwestycji planowane jest na rok 2025. W pierwszym etapie rozbudowy zwiększy przeładunkowość DCT Gdańsk o 1,5 mln TEU z obecnych 2,9 mln - Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) to jednostka miary standardowego kontenera o pojemności ok. 39 m sześc. Zwiększy to całkowitą zdolność przeładunkowość portu o prawie 50 proc. do 2025 r.

Jak przypomniał EBOiR bank już wcześniej angażował się w inwestycje związane z DCT Gdańsk. "W 2014 r. bank pożyczył mu 31 mln euro na budowę Terminala 2, a w 2019 r. wsparł ekspansję spółki poprzez przejęcie przez nowych udziałowców kredytem w wysokości 46,25 mln euro" - wskazano w informacji.

DCT Gdańsk działa od 2007 r. i posiada zdolność przeładunkową na poziomie prawie 3 mln TEU rocznie. Całkowita długość dwóch głębokowodnych nabrzeży terminalu wynosi 1,3 km, co pozwala na jednoczesną obsługę czterech statków. Terminal obsługuje ponad 600 jednostek rocznie, w tym 100 największych kontenerowców na świecie. W 2021 roku DCT Gdańsk przeładował ponad 2,09 mln TEU.

Jak podał EBOiR udziały w DCT Gdańsk mają PSA International (40 proc.), Polski Fundusz Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund (30 proc.).

