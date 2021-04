ECK: reklamacje e-zakupów odzieży i obuwia dotyczą głównie np. wad produktów

Reklamacje e-zakupów odzieży i obuwia dotyczą głównie wady produktu, niedostarczenia zakupionej rzeczy czy odstąpienia od umowy - poinformuje w poniedziałek Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK), działające przy UOKiK.

"Panujące obostrzenia wpłynęły na wzrost popularności zakupów online. Poza tradycyjnymi formami sprzedaży, sklepy i aplikacje zaczęły umożliwiać klientom wyprzedaż ich własnych szaf. Europejskie Centrum Konsumenckie wskazuje na nowe problemy konsumentów dotyczące branży odzieżowo-obuwniczej" - poinformowało w komunikacie Europejskie Centrum Konsumenckie.

Jak przekazało, ECK w 2020 r. otrzymało około 500 transgranicznych skarg od konsumentów, którzy reklamowali zakupy odzieży i obuwia. Zgłoszenia głównie dotyczyły: wady produktu, niedostarczenia zakupionej rzeczy czy odstąpienia od umowy.

"Wraz z nowym rokiem ECK odnotowało znaczy wzrost zgłoszeń na branżę obuwniczo-odzieżową. W I kwartale odnotowaliśmy ok. 275 skarg i zapytań" - podano.

Jednym z nowych problemów konsumentów jest obniżona wartość zwracanych przez nich towarów. Jak tłumaczy ECK, zgodnie z europejskimi przepisami, dokonując zakupu online, w większości przypadków możemy odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Europejskie Centrum Konsumenckie odnotowało skargi dotyczące odrzucenia przez sprzedawcę przyjęcia towaru.

"Po otrzymaniu zwrotu sklep internatowy informuje klienta, że nie dokona zwrotu, ponieważ towar był używany. Sklep wysyła maila, w którym prosi o decyzję np. w ciągu 7 lub 14 dni, czy sklep ma odesłać towar czy go zutylizować. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym czasie, sklep utylizuje towar" - zaznaczono.

ECK tłumaczyło, że na sprzedawcy w tej sytuacji leży ciężar udowodnienia klientowi, w jakim stopniu towar stracił swoją wartość.

"Powinien on wobec tego dokonać obiektywnej i rzetelnej wyceny +odszkodowania+, jakiego żąda oraz ją udokumentować. Sprzedawca nie powinien bez wyraźnej zgody klienta utylizować towaru. Warto zaznaczyć, że klient nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy powstałe w wyniku sprawdzenia rzeczy w sposób prawidłowy, tj. niezbędny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania" - wyjaśniło ECK.

Kolejny problem związany jest ze zwrotem towaru.

"Konsumenci nie otrzymują zwrotu za towar, który odesłali w ramach odstąpienia od umowy. Sklepy coraz częściej akceptują zwroty wykonane ze pośrednictwem automatycznej procedury (generowania etykiety zwrotu). Jeżeli klient sklepu odsyła towar na własną rękę, sklep ma problem zidentyfikować paczkę" - czytamy.

ECK tłumaczy, że zwrotów powinniśmy dokonywać na zasadach określonych w regulaminie sklepu. Jeżeli sprzedawca w jakikolwiek sposób uniemożliwia dokonanie zwrotu za pośrednictwem wskazanej procedury (np. mamy zablokowany dostęp do konta, na etykiecie brakuje kodu) sposób wysyłki towaru należy uzgodnić ze sprzedawcą w formie pisemnej, zachowując kopię korespondencji.

Nowym problem dotyczy towaru zakupionego z tzw. "drugiej ręki". Usługa polega na tym, że kupujący zgłasza chęć sprzedaży ubrań (nowych lub używanych). Konsultant sklepu wycenia je na podstawie zdjęć. Jak wynika z informacji ECK, konsultanci (często podczas rozmowy telefonicznej) zapewniają kupującego, że po otrzymaniu ubrań ich wycena może być wyższa.

"W rzeczywistości jest jednak inaczej. Konsultanci po otrzymani ubrań przeprowadzają ostateczną wyceną, która najczęściej jest niekorzystna dla klienta. Ponadto, mogą odmówić przyjęcia ubrań" - podało.

ECK jako przykład podaje konsumentów, którzy otrzymali telefoniczne zapewnienie od konsultanta, że wycena po otrzymaniu ubrań będzie wyższa. "Niemniej jednak bez dowodu w formie pisemnej, konsument ma małe szanse na udowodnienie zapewnień konsultanta. ECK zaznacza, że przed zawarciem umowy, należy zapoznać się z regulaminem świadczenia usług, który powinien określać zasady wyceny" - czytamy.

Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego wpływają skargi na aplikacje oferujące możliwość wymiany lub odsprzedaży ubrań. Jeżeli spór dotyczy dwóch osób fizycznych, ECK nie ma kompetencji do prowadzenia tego typu sporów. Cześć skarg kierowana jest jednak przeciwko właścicielowi aplikacji. ECK wskazuje, że zgłoszenia najczęściej dotyczą niesprawiedliwego zdaniem konsumenta rozwiązania sporu pomiędzy użytkownikami czy blokowania konta za złamanie regulaminu.

"Każdorazowo przed zawarciem umowy lub kliknięciem +Akceptuję warunki+ należy się z nimi zapoznać. Jeżeli problem dotyczy przedsiębiorcy, warto zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego" - przypomina ECK.

Kolejny problem, jaki odnotowuje Europejskie Centrum Konsumenckie, to napływające skargi dotyczące blokowania przez sklep internetowy konta konsumenta. Przedsiębiorcy najczęściej argumentują to złamaniem regulaminu lub zbyt dużą ilością zwrotów.

"Jeżeli sklep zablokuje nam konto z powodu złamania regulaminu, powinien jasno określić, który punkt naruszyliśmy. Często jednak okazuje się, że konta klientów są zdublowane, jest to jedna z głównych przyczyn zamykania kont. W tej kwestii należy odwołać się do regulaminu danego sklepu internetowego" - tłumaczyło ECK.

ECK przypomina, że jeżeli konsument nie może dojść do porozumienia ze sprzedawcą zarejestrowanym w innym kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, to może zgłosić się po pomoc lub poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Europejskie Centrum Konsumenckie należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie centra konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii.

