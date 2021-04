EDF zaproponuje Polsce partnerstwo na każdym etapie programu jądrowego

Francuski EDF może być dla Polski partnerem na każdym etapie programu jądrowego, od początku do końca - przekonuje wiceprezes koncernu Vakis Ramany. Francuzi zapowiadają wsparcie swojego rządu, rozwiązania finansowe oraz włączenie Polski w łańcuchy dostaw.

Jak oświadczył w środę podczas kongresu EuroPOWER Ramany, EDF zamierza przedstawić Polsce ofertę z technologią reaktorów EPR, która obejmuje: zamówienia, inżynierię, szkolenia zasobów ludzkich, współpracę przemysłową, w tym włączenie polskiego przemysłu w łańcuchy dostaw dla projektów EPR, czy wsparcie w fazie operacyjnej elektrowni.

Jak przypomniał Ramany, 35 polskich firm już pracowało przy budowach EPR, więc przemysł z Polski ma już pewne doświadczenia z francuską technologią. "Tylko my możemy przedstawić ofertę w pełni zintegrowaną" - zaznaczył, dodając, że EDF ma "pełne wsparcie rządu Francji".

Wiceprezes EDF podkreślił, że obecność sprawdzonego partnera poprawia bankowalność projektu, a francuski rząd wesprze go dodatkowo kredytami eksportowymi. Jak zaznaczył, inwestorzy muszą mieć jasną wizję przyszłych przychodów generowanych przez elektrownie jądrowe i dlatego należy je pokazać w modelu finansowym. Takim modelem był kontrakt różnicowy dla elektrowni Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii - wskazał. Ramany zauważył, że finansową częścią projektu mogą być też inwestycje francuskiego przemysłu w Polsce.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Francuski EPR spełnia te wymagania.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Polska podpisała międzyrządową umowę z USA, na mocy której amerykańskie firmy mają w przyszłym roku złożyć swoją ofertę. Polskim projektem jądrowym zainteresowana jest także Korea Południowa.

