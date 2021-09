EEC 2021: Głos przedstawicieli organizacji pozarządowych wybrzmi podczas ważnych debat

Umożliwiają wspólne działanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, promują różnorodność, stoją na straży dobra wspólnego, integrują, inicjują, uzupełniają działania państwa. Te i wiele innych zadań realizują na co dzień NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe. Przedstawiciele wielu z nich uświetnią XIII edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Dystrybucja energii, odbudowa gospodarki, zmiany klimatyczne, współpraca międzynarodowa, nowe otwarcie w turystyce – to tylko niektóre z kwestii, o których będą dyskutować w Katowicach.

Agendy kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmują wachlarz tematów gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście. Nie inaczej będzie w tym roku.

Cenny w dyskusjach na te ważne i często niełatwe tematy jest głos organizacji pozarządowych, które pracują w otoczeniu i w relacjach ze światem administracji, biznesu, nauki i wielu innych.

Nie zabraknie go w debatach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (20-22 września 2021 r.).

Wśród panelistów tegorocznej odsłony kongresu pojawią się m.in. przedstawiciele Fundacji WWF Polska, która w swoich działaniach koncentruje się na bogactwie przyrodniczym - w myśl założenia: myśląc globalnie, należy działać lokalnie.

Organizacja od 60 lat dąży do partnerstwa z administracją publiczną, rządami, biznesem i lokalnymi społecznościami, wierząc, że siła tkwi w dialogu i zaangażowaniu. Jej głos nie tylko wybrzmiewa, ale przede wszystkim dociera do decydentów różnego szczebla, w istotny sposób wpływając na wiele przedsięwzięć. Wybrzmi też podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- W kongresach EEC organizowanych przez PTWP uczestniczę niemal od początku. Było to dla mnie zawsze wartościowe miejsce wymiany poglądów, wzajemnych inspiracji i budowania relacji. Cieszę się, że dziś, reprezentując organizację pozarządową, również jesteśmy zapraszani na kongres. W 2019 roku, zaraz po szczycie klimatycznym COP24, prezentowaliśmy wspólny raport przygotowany przez Fundację WWF i doradców z Boston Consulting Group - "2050 - Polska dla pokoleń". Od tego czasu tematy dotyczące klimatu i bioróżnorodności coraz częściej stają się przedmiotem strategicznych dyskusji biznesowych - zauważa Mirosław Proppé, prezes zarządu WWF Polska.

Podczas EEC 2021 dojdzie do dyskusji dotyczącej dystrybucji energii, a konkretniej: stanu sieci dystrybucji, ryzyk związanych z wiekiem infrastruktury, barier utrudniających modernizację i proponowanych rozwiązań.

Prelegenci będą też rozmawiać o wielkiej operacji wymiany liczników na inteligentne, o skali i narzędziach realizacji, skutkach dla rynku, odbiorcach i sektorze energii, a także o wizji inteligentnej energetyki przyszłości: smart grid, smart metering, smart devices.

Czytaj też: Bezpieczny XIII Europejski Kongres Gospodarczy

Kolejna sesja, również z udziałem przedstawicieli WWF, dotyczyć będzie firm, które odnawiają zasoby świata. Czy rozwój może zastąpić wzrost, czy duży może więcej, jak sprawiedliwie rozkładać ciężar wysiłków antykarbonizacyjnych? To niektóre z zagadnień, wokół których toczyć się będzie dyskusja. Inne to: gospodarka samoograniczania a ekonomiczne podstawy biznesu, kompensacja emisji z przeszłości jako nowe podejście do śladu węglowego swojej działalności, współpraca, motywacja, nowe klimatyczne benchmarki.

- Nowa definicja konkurencyjności, zawarta w Europejskim Zielonym Ładzie, to kwestia strategicznej przewagi polskich firm i szansa dla rozwoju naszych samorządów. Dlatego nasz tegoroczny udział w EEC w dyskusji poświęconej sieciom dystrybucji energii, ich roli w procesie transformacji i potrzebom OSD, to wkład organizacji pozarządowych w edukację obywateli, biznesu i decydentów. Naszą misją jest przecież upowszechnianie wiedzy i danych dla poprawy efektywności działania i zrównoważonego rozwoju - mówi prezes WWF Polska.

Swoimi doświadczeniami i wiedzą przedstawiciele WWF podzielą się także podczas sesji "Agenda 2030 ONZ i plan dla świata". Uczestnicy spotkania będą rozmawiać właśnie o zrównoważonym rozwoju, o uniwersalnym planie rozwoju, który wymaga dostosowania do realiów każdego państwa, o wdrażaniu ONZ-owskiej Agendy 2030 w Polsce, a także o Światowym Forum Miejskim ONZ 2022 w Katowicach.

Wśród gości ostatniej sesji znajdzie się również Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. To inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ dedykowana do współpracy z biznesem. Współpracuje z firmami w dziedzinie dostosowywania ich działań i strategii do uniwersalnych zasad w takich obszarach, jak prawa człowieka, prawa pracy, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji.

Od 2000 roku UN Global Compact wspiera społeczność biznesową w osiąganiu celów i wartości ONZ poprzez odpowiedzialne praktyki korporacyjne. To największa inicjatywa zrównoważonego rozwoju na świecie z 70 lokalnymi oddziałami i blisko 10 tys. firm oraz 3 tys. sygnatariuszy niebiznesowych z ponad 160 krajów.

Popieranie wysiłków na rzecz jedności Europy, pogłębianie zrozumienia między państwami poprzez wspieranie wzajemnych kontaktów i pomoc w procesie demokratyzacji i transformacji, prowadzenie kształcenia politycznego - to niektóre cele, które są filarem działalności Fundacji Konrada Adenauera. Jej dyrektor David Gregosz będzie gościł w sesji "Europejscy sąsiedzi - szanse na ożywienie".

Ważne tematy, cenne uwagi

"Niemcy, Francja, Polska: jak pogłębić relacje gospodarcze w ramach Trójkąta Weimarskiego. Obszary, które w realiach odbudowy europejskiej gospodarki mają szczególny potencjał. Bariery współpracy i jak je pokonać" – to kardynalny fragment panelu, poświęconego geopolitycznym uwarunkowaniom przyszłości. Posłuchamy wtedy m.in. opinii przedstawiciela Fundacji Konrada Adenauera.

W gronie przedstawicieli NGO-sów, którzy zasilą skład Europejskiego Kongresu Gospodarczego, są też reprezentanci Instytutu Boyma. To niezależny think-tank zrzeszający analityków zajmujących się polityką, gospodarką i innowacjami w krajach rozwijających się, ze szczególnym naciskiem na Azję.

Misją Instytutu pozostaje przybliżenie polskiej opinii publicznej oraz liderom politycznym i biznesowym przemian zachodzących w państwach rozwijających się. Metody? Publikacja raportów, analiz i komentarzy eksperckich, organizacja spotkań dyskusyjnych i konferencji oraz aktywność publicystyczna w mediach, a także udział w konferencjach i kongresach.

Podczas EEC 2021 przedstawiciel Instytutu Boyma weźmie udział w dyskusji "Globalna współpraca gospodarcza - odległe rynki z potencjałem". Ameryka Południowa, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia, Chiny - bariery, szanse, możliwe scenariusze realizacji projektów, ich finansowanie, rola wsparcia instytucjonalnego; to oś, wokół której będzie toczyć się dyskusja w ramach EEC 2021.

Grupa Uczelni Vistula ma blisko 30-letnie doświadczenie na rynku szkolnictwa wyższego. Skupia pięć ośrodków edukacyjnych w Polsce: Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i jej filię - Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie, Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego.

Czytaj też: Fokus na człowieka po pandemii. Znamy główne nurty Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Ekspert Grupy podzieli się swą wiedzą podczas sesji "Turystyka - nowe otwarcie". Jej uczestnicy będą rozmawiać o kondycji i planach gmin turystycznych po pandemii oraz o infrastrukturze sprzyjającej rozwojowi tej gałęzi gospodarki. Podczas dyskusji posłuchamy m.in. o doświadczeniach branży hotelarskiej w kwestii przemysłu spotkań, który jest jednym ze stymulatorów rozwoju branży turystycznej.

Inną sesją z udziałem przedstawicieli Grupy Uczelni Vistula będzie "Dezinformacja w czasach kryzysów". Zaproszeni goście zastanowią się, jakie niebezpieczeństwa związane z dezinformacją ujawniły się podczas pandemii w sposób szczególny i jak budować odporne na nią społeczeństwo.

Zakres tematyczny panelu obejmuje takie zagadnienia, jak: dezinformacja jako broń w polityce wewnętrznej i zagranicznej państw, płaszczyzny dezinformacji w Polsce, operacje informacyjne wzmacniające podziały na tle politycznym i społeczno-kulturowym, współpraca, koordynacja działań, edukacja w budowaniu społecznej odporności na dezinformację.

Słowem: podczas Kongresu wiele się będzie działo. Zapraszamy!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl