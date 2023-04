EEC 2023: Jaka jest rola sektora finansowego we wspieraniu zielonej gospodarki?

Wspieranie zielonej gospodarki to wielka i trudna rola dla sektora finansowego. Zwłaszcza gdy mówimy o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw czy pokonywaniu trudnych przeszkód w procesie dekarbonizacji.

- Pięć lat temu podjęliśmy kontrowersyjną wówczas decyzje, żeby odejść od finansowana gospodarki opartej na węglu. Dlaczego? Bo jako bank komercyjny chcieliśmy wspierać rozwój – stabilny, zdrowy rozwój gospodarki. Nie interesowało nas zachowanie status quo, które nie ma przyszłości– mówi Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Rola banku na drodze do zielonej gospodarki to nie tylko kwestia finansowania

Jak dodaje, geopolityka, która wdarła się w nasze życie pokazała, że był to wybór dobrej strategii.

- Rola banku na drodze do zielonej gospodarki to nie tylko kwestia finansowania, ale także dzielenia się doświadczeniem, szczególnie jeśli banki działające w Polsce mają dostęp do innych rynków i innych doświadczeń - bo my jednak jesteśmy w stosunku do liderów zmian opóźnieni – dodaje wiceprezes ING.

Michał Mrożek przyznaje jednak, że na drodze ku gospodarce przyszłości widać przeszkody. – Mam na myśl tzw. greenwashing, który powoduje, że po stronie sektora finansowego pojawia się element autorefleksji, niemal autocenzury.

Jak mówi, pojęcie „zielone” zaczyna być traktowane z ostrożnością, bywa unikane - bo jest różnie i niejednoznacznie interpretowane.

Drugie zagrożenie, o jakim mówił przedstawiciel ING, to brak w Europie wspólnej perspektywy patrzenia na atom.

- Mimo że czas ucieka, nadal nie ma decyzji w sprawie tego, czy instytucje finansowe powinny finansować energię atomową, czy nie - stwierdził.

Szansa dla sektora finansowego na wejście w ogromny nowy obszar

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas dodaje, że tematyka zrównoważonego rozwoju staje się immanentną częścią działalności bardzo wielu firm.

- To także temat niezmiernie ważny dla sektora bankowego. W Polsce niestety brakuje jeszcze właściwego podejścia i zrozumienia dla transformacji, o której mówimy. Dlatego przed nami długa droga i poważne wyzwania edukacyjne.

Jak mówi Lucyna Stańczak-Wuczyńska, mamy szereg deklaracji wspierania zeroemisyjności nie tylko ze strony banków, ale całego sektora finansowego. Jej zdaniem można stwierdzić, że jest wola sektora bankowego, żeby te zmiany stanowczo wspierać i jednocześnie samemu je przechodzić.

Jej zdaniem taka transformacja to także szansa dla sektora finansowego na wejścia w ogromy nowy obszar i wybór klientów, którzy przez swoją politykę okażą się bardziej konkurencyjni.

- To wielka i trudna rola do odegrania dla sektora finansowego. Zwłaszcza gdy mówimy o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw czy pokonywaniu trudnych sfer w dekarbonizacji – stwierdza przedstawicielka Banku BNP Paribas.

Tekst powstał na podstawie dyskusji w panelu "W kierunku zielonej gospodarki", który odbył się w trakcie EEC 2023 w Katowicach.

