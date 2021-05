EEC Online. Debata na czas odbudowy - dziś start

Wiosenna edycja EEC Online otworzy ważny etap publicznej debaty o przyszłości gospodarki w nowych, popandemicznych realiach. Jak po bolesnych doświadczeniach odnaleźć się w nurcie zmian – technologicznych, geopolitycznych, społecznych? I jak wykorzystać tę cezurę dla szybszego i mądrzejszego rozwoju... Tak mogłoby brzmieć hasło przewodnie dwudniowej konferencji.

Tematy aktualne i ważne dla przyszłości biznesu i rynku. Kilkudziesięciu zaproszonych przedsiębiorców i inwestorów, przedstawiciele rządu i eksperci. Kilkanaście debat online o gospodarce odmienionej przez pandemię – o szansach na nowe otwarcie. Tematyczne segmenty łączące różne formy – dyskusje panelowe, rozmowy i wystąpienia. Oto wizytówka dwudniowego, rozpoczynającego się dziś, w poniedziałek 24 maja, EEC Online. Start już o 9.15.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Energia, cyfryzacja, środowisko

Nowy europejski Bauhaus – projekt łączący gospodarkę, kulturę i kwestie środowiskowe będzie tematem europejskiej części inauguracyjnego bloku. Na czym powinien się skupić nowy europejski Bauhaus, by przełożyć się na realną zmianę i dać wymierne efekty? Czym winny się cechować projekty, które pomogą zatrzymać kryzys klimatyczny i zapewnią Europejczykom wyższą jakość życia?To punkt wyjścia do rozmów, jak ma wyglądać europejska gospodarka po pandemii. Co sprawi, że będzie – jak obiecują politycy – elastyczna, odporna, otwarta na zmiany, odpowiedzialna, konkurencyjna. Jakie europejskie atuty, szanse i bariery trzeba brać pod uwagę w budowaniu nowej jakości w gospodarce i w życiu?Gościem specjalnym tej części debaty będzie Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży; posłuchamy ją m.in. w dialogu z Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, byłym polskim premierem, przewodniczący Rady EEC.Popołudniowa sekwencja EEC Online to tematyczne debaty poświęcone wyzwaniom czasu odbudowy. W programie: dylematy związane z wprowadzeniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego, dyskusja o szansach i obawach związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy oraz dyskusja o uwarunkowaniach regulacyjnych, biznesowych i technologicznych realizacji idei Cyber Poland 2025.Ciekawy blok pierwszego dnia EEC Online stworzą dyskusje poświęcone sektorowi energii: rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce i rynkowi oraz cenom energii elektrycznej. Program dnia zakończy rozmowa o restrukturyzacji jako sposobie rozwiązywania problemów firm dotkniętych skutkami pandemii.Do popołudniowej części konferencji gośćmi EEC Online zaprosiliśmy przedstawiciele najważniejszych resortów gospodarczych - to Olga Ewa Semeniuk, Anna Kornecka, Marek Niedużak i Robert Tomanek - podsekretarze stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Marek Zagórski, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.Ich partnerami w debatach będą przedstawiciele sektora bankowego i finansowego, nauki, samorządu gospodarczego i terytorialnego oraz takich instytucji jak Parlament Europejski, NCBiR, Towarowa Giełda Energii czy Urząd Regulacji Energetyki. Innowacyjny, ofensywny nurt w polskim biznesie będą reprezentować w dyskusjach z administracją menedżerowie takich firm jak Atende, Saule Technologies czy Columbus Energy.W programie drugiego dnia m.in. debaty o zielonym budownictwie i zrównoważonym transporcie, międzynarodowej ekspansji gospodarczej oraz cykle krótkich, dynamicznych rozmów o trendach zmieniających gospodarkę.