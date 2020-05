EEC Online rozpoczęte. Przed nami trzy dni ważnych debat

W poniedziałek rozpoczęło się EEC Online - internetowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas tego trzydniowego wydarzenia zaplanowano liczne rozmowy, debaty i analizy, które mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na najważniejsze pytania, stojące przed gospodarką poturbowaną przez pandemię koronawirusa.

EEC Online - wyjątkowa debata

Program EEC Online obejmuje blisko 20 zróżnicowanych bloków tematycznych pokazujących pełne spektrum problemów gospodarczych i społecznych czasu pandemii. Debaty online, rozmowy na żywo, porady ekspertów, profesjonalne studio kongresowe.



Rozmowy o kluczowych dla polskiej i europejskiej gospodarki tematach: cyfryzacja i e-commerce, finanse, pomoc dla przedsiębiorców inwestycje, a także przyszłość sektora energii, rynku pracy i handlu międzynarodowego. Debaty poprowadzą dziennikarze WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl i PulsHR.pl.



Ponad 120 panelistów, wśród nich znane postacie gospodarki i polityki – m.‌in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mocna reprezentacja polskiego rządu, ekonomiści i eksperci, a przede wszystkim przedsiębiorcy. EEC Online to wydarzenie bez precedensu na polskiej scenie eventowej.



Pandemia i związane z nią ograniczenia dotknęły w sposób szczególny branżę eventową – dialog publiczny natrafił na barierę, ale nie zamarł. Sytuacja związana z pandemią zmusiła organizatora największego wydarzenia gospodarczego Europy Centralnej do przeniesienia XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) na 2-4 września.

- Europejski Kongres Gospodarczy jest do tego doskonałą okazją. Podczas jego poprzednich edycji rozmawialiśmy o tym, jak przyspieszyć rozwój naszych miast i regionów. Myślę, że EEC Online będzie poświęcony głównie temu, jak wrócić na właściwe tory rozwoju i jakie działania podjąć - dodał.Podkreślił, że wnioski, który wypływały z poprzednich Kongresów, były pomocne nie tylko dla polskich rządów, ale miały też wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu europejskim.- Obecnie najważniejsze jest to, aby uspokoić mieszkańców co do ich bytowania po pandemii, a także uchronić ich miejsca pracy. Jestem przekonany, że EEC Online przyniesie rozwiązania, które pomogą nam wyjść obronną ręką z tej trudnej sytuacji - stwierdził prezydent Krupa.Natomiast Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, wyraził przekonanie, że „wyjdziemy z tego kryzysu wzmocnieni”.- Zaskoczył on wszystkich, ale póki co świetnie sobie radzimy, o czym świadczą publikowane wskaźniki gospodarcze. Mimo zamrożenia gospodarki wychodzimy obronna ręką z tego kryzysu - powiedział marszałek Chełstowski.Choć stwierdził, że odbudowa gospodarki będzie czasochłonna, to jednocześnie wyraził zadowolenie z inicjatyw, które w tym kierunku podejmuje rząd, a także Komisja Europejska.- Jestem przekonany, że potencjał, który tworzymy w ramach synergii pomiędzy biznesem, administracją rządową i samorządową oraz Komisją Europejską pozwoli nam stworzyć nowe realia gospodarcze na nową rzeczywistość. Rekomendacje z Kongresu są dla nas bardzo ważne i pozwolą lepiej zaplanować strategiczne decyzje - powiedział Jakub Chełstowski.W zaplanowanym pierwotnie terminie 18-20 maja odbędzie się EEC Online – wydarzenie wykorzystujące zdalne narzędzia kontaktu. Na rozpoczynający się dziś trzydniowy cykl wydarzeń pod szyldem EEC Online złożą się transmisje live, prezentacje, rozmowy, webinaria i debaty online poświęcone gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.W programie rozpoczynającego się trzydniowego wydarzenia znajdujemy treści o kluczowym znaczeniu dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. Jakie będą skutki przyspieszenia procesu cyfryzacji? Czy Unia Europejska ma adekwatną do skali kryzysu odpowiedź na wirusowe załamanie gospodarki? Co dalej z transformacją energetyki? Jak zmieni się rynek pracy?Czy będą pieniądze na inwestycje – te współfinansowane ze środków UE i te samorządowe? Jak w nowej sytuacji w światowym handlu i na globalnym rynku odnajdą się polscy eksporterzy?Jakie branże okażą się odporne na skutki koronakryzysu, a jak skutecznie pomóc tym, które ucierpią najbardziej? Wreszcie – jak w aktualnej sytuacji funkcjonują polskie start-upy? Czy nowe realia mogą być szansą dla młodej innowacyjnej przedsiębiorczości i jak w “ucieczce do przodu” może ich wesprzeć doświadczony biznes?To tylko wybrane tematy trzydniowego wydarzenia, którego przebieg będzie można śledzić na zmodyfikowanej specjalnie pod potrzeby przekazu online stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego . Agregowane tam treści i zapisy pozwolą wrócić w dowolnym momencie do poszczególnych wydarzeń EEC Online. Bieżące transmisje i relacje dostępne będą m.in. na portalach WNP.PL, PulsHR.pl, Portalsamorzadowy.pl