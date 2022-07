EEC podnosi stopy procentowe pierwszy raz od 11 lat. Co to oznacza dla polskich firm?

Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Centralnego podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego. Oznacza to stopa refinansowa wzrosła z 0 procent do 0,5 procent, a stopa depozytowa z - 0,5 procent do 0 procent. W obliczu notowanej wysokiej inflacji w strefie euro postanowiono skutecznie przeciwdziałać wzrostowi cen.

EBC podnosi stopy procentowe pierwszy raz od 2011 roku.

Złoty reaguje spokojnie i umacnia się w stosunku do euro.

Wyższe stopy w strefie euro oznaczają dla wielu polskich kredytobiorców wyższe raty.

Niemal wszyscy ekonomiści zgodnie podkreślali, że na dzisiejszym posiedzeniu Rada Gubernatorów EBC wyśle do rynków tylko symboliczny sygnał mówiący o woli walki z inflacją.

To oznaczało, że spodziewano się podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Dopiero kolejna podwyżka zaplanowana na wrzesień miała odpowiedzieć na pytanie co będzie w najbliższych miesiącach ważniejsze: przeciwdziałanie wzrostowi cen czy zapobieganie możliwej recesji.

Teraz już wiadomo, że czerwcowy uśredniony odczyt inflacji na poziomie 8,6 procent okazał się bardzo dużym szokiem. Przy czym problem z przeciwdziałaniem inflacji jest bardzo odmienny w poszczególnych krajach.

Dla przykładu: w państwach bałtyckich czyli w Estonii oraz na Litwie i Łotwie obok wysokich cen nośników energetycznych odnotowuje się rekordowe ceny produktów spożywczych. Te kraje nie są samowystarczalne i muszą wspomagać rynek wewnętrzny importem zbóż, oleju oraz mięsa. Tam inflacja ma średni poziom około 20 procent.

Na przeciwległym biegunie są Niemcy i Holandia, które zahamowały wzrost inflacji przez ograniczenie konsumpcji wewnętrznej i oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i paliw.

Czy dojdzie do interwencji na rynku obligacji?

Prócz stóp procentowych przedmiotem decyzji była także tak zwana strategia spreadowa. Mowa jest w niej o zaangażowaniu Europejskiego Banku Centralnego w pilnowanie maksymalnych odchyleń wyceny obligacji rządowych państw o stabilnych finansach publicznych, jak Niemcy, Francja czy kraje Beneluksu, w stosunku do państw o wysokim poziomie zadłużenia (to głównie Hiszpania i Włochy). Dzisiejsza dymisja włoskiego rządu Mario Draghiego tylko przyspieszyła decyzję w tej sprawie.

W najbliższych dniach można będzie obserwować, czy dojdzie do interwencji na rynku obligacji i ewentualnie, jakie poziomy wzrostów będą testowane.

Złoty na razie reaguje spokojnie. Na razie

Wzrost stóp procentowych w strefie euro ma znaczenie także dla polskich firm, które w tej walucie zaciągnęły kredyty oraz około 77 tysięcy posiadaczy umów hipotecznych, którzy przed laty wzięli kredyty denominowane w euro. W tym drugim przypadku nie jest to może duża skala, bo mowa o kwocie około 19 miliardów złotych, jedno jest jednak bezdyskusyjne: te pożyczki zaciągnięte w polskich bankach nie kwalifikują się do ustawowo uregulowanych wakacji kredytowych.

Na decyzje napływające z Frankfurtu nad Menem bardzo spokojnie zareagował złoty. Dziś o godzinie 7.00 na otwarciu handlu polska waluta była wyceniana na 4,77 w stosunku do euro, a kilkanaście minut po informacji o podwyżce cen około 15.30 złoty wzmocnił się do 4,75 za euro. Podobnie zachowywały się polskie 10-letnie obligacje rządowe. W ciągu dnia kosztowały 6,313 procent, co oznacza spadek w stosunku do rannych notowań ich ceny o ponad 4 procent.

Choć analitycy nie są pewni co do skutków podwyżki stóp procentowych dokonanej przez EBC, to jednak może to stanowić silniejszy impuls do tego, by na wrześniowym posiedzeniu RPP kontynuowała działania na rzecz zaostrzania polskiej polityki pieniężnej.

