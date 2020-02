EEC Trends. Inwestycje kontra spowolnienie w gospodarce

Warszawska konferencja EEC Trends (25 lutego) będzie okazją do diagnozy obecnego stanu rzeczywistości gospodarczej i dyskusji o trendach, które mogą ją kształtować w przyszłości. Wśród gości wydarzenia nie zabraknie reprezentantów rządu, prezesów i menedżerów spółek oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji sektora przemysłowego.

Dyskusje na warszawskim kongresie będą dotyczyły również wpływu obserwowanych obecnie trendów na skłonność do inwestycji. Czy ambitne cele klimatyczne, jakie stawia sobie Unia Europejska, wymuszą na przedsiębiorcach wymianę parku maszynowego na bardziej energooszczędny, na ile będą chcieli się włączyć (i jak ich do tego skłonić) w rewolucję technologiczną, co będzie też będzie wymagało wyłożenia niemałych pieniędzy na technologie cyfrowe. Inwestycyjne bariery i zachęty będą znaczącym wątkiem na EEC Trends, a w dyskusjach na ten temat wezmą udział m.in. prezes Fluor SA, i, Head of Management Board w ABSL.Obu tym tematom będą dedykowane odrębne sesje, ale tematyka ta będzie się przewijała przez całą konferencję, bo trudno mówić np. o przestawieniu gospodarki na cyfrowe tory i o nowych technologiach bez poruszania tematu, ile pieniędzy musi zainwestować przedsiębiorca (i w co konkretnie), by nie pozostać na marginesie cyfrowej rewolucji. Bo aby przetrwać, a tym bardziej odnieść sukces w szybko zmieniającym się świecie, trzeba wziąć pod uwagę wiele różnorodnych czynników. Dlatego właśnie wielowątkowa dyskusja na EEC Trends będzie przydatna, by stawić czoła biznesowym wyzwaniom przyszłości.