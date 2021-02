EEC Trends. Konkurencja i konsumenci pod ochroną, czy skuteczną?

Według prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego miniony rok był pod wieloma względami szczególny. I to nie tylko ze względu na rekordową karę wymierzoną w Nord Stream 2 w wysokości blisko 29 mld zł, ale też kary dla Veolii czy Biedronki. Przede wszystkim jednak rzucały się w oczy liczne oszustwa produktowe, jak i niedozwolone "alternatywne" inwestycje finansowe czy cybernadużycia o charakterze transgranicznym.

Potrzebne nowe kompetencje

Za zgodą sądu

Wiele działań ma postać "wystąpień miękkich". I to jest gros działalności UOKiK - często niewidocznej, ale wskazanej. Bo celem nie są kary finansowe, ale to, żeby jak najszybciej usunąć niepożądane praktyki z rynku. Wyeliminować te, które szkodzą czy to przedsiębiorcom konkurentom, czy konsumentom.Jeśli zaś chodzi kary finansowe, to były one nakładane na dużych graczy rynkowych.- Na największych przedsiębiorców i na największe instytucje finansowe. Bez względu na to, czy właściciel był prywatny, czy też była to spółka Skarbu Państwa, jak np. banki PKO BP i Pekao SA – mówi prezes Chróstny.W rozmowie Tomasz Chróstny odniósł się również do budzących duże obawy zmian legislacyjnych, mających na celu rozszerzenie kompetencji prezesa Urzędu, w tym w szczególności możliwości dokonywania zakupu kontrolnego, ingerowania w strony internetowe przedsiębiorców oraz przeszukania. A zatem nowych uprawnień, wynikających z rozporządzenia CPC i dyrektywy NCA+ Parlamentu Europejskiego i Rady.Podkreślił, że wprowadzane przepisy są wynikiem dialogu, który jest prowadzony pomiędzy organami ochrony konkurencji i ochrony konsumentów na poziomie europejskim oraz efektem własnych doświadczeń. I są one zbieżne.- Widzimy pewne nadużycia, którym należy przeciwdziałać. I musimy dysponować narzędziami, które umożliwią odpowiedzenie na te nieuczciwe mechanizmy. Ważne, żeby konsumenci, przedsiębiorcy czy inne instytucje rynkowe wiedzieli, że te działania są prowadzone zawsze w interesie rynku i ich uczestników – podkreśla Tomasz Chróstny.Dzięki nowym przepisom UOKiK będzie miał możliwość nie tylko podjęcia próby zakupu kontrolnego, ale również jego finalizacji - co ma istotne znaczenie, gdyż wiele dokumentów czy zapisów szkodliwych i praktyk zdarza się zwłaszcza na etapie finalizacji umowy czy tuż po niej.- Mówimy tutaj o pokazach handlowych czy o inwestycjach, które celowo są tak skonstruowane, by wprowadzić konsumenta w błąd czy wyrządzić mu szkodę finansową. To chociażby systemy promocyjne typu piramida - więc tutaj będziemy mieć możliwość zrealizowania zakupu, za odpowiednimi zgodami - wyjaśnia nasz rozmówca.Podobnie, gdy chodzi o wpływanie na treści w interfejsach internetowych - czy to poprzez zmianę treści, czy zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia ostrzegawczego dla osób wchodzących na daną stronę internetową.Odnosząc się do kwestii rozszerzenia obecnej już "instytucji przeszukania" z ochrony konkurencji na ochronę konsumentów, stwierdził, że jest ona potrzebna, ale jednocześnie zapewnił, że UOKiK będzie z niej korzystał niezmiernie rzadko. W odniesieniu do konkurencji w 2019 r. było to zaledwie siedem przypadków , a w roku ubiegłym - tylko trzy. W dodatku zawsze odbywa się to za zgodą sądu i w obecności policji.- Mamy już nawet poradnik dla osób, u których jest dokonywane przeszukanie - jakie materiały mają nam obowiązek przedstawić. Tutaj prawa drugiej strony naprawdę są zapewnione, więc nie powinno być wątpliwości, że są to te działania, w przypadku których już ewidentnie jest uzasadniona przyczyna do podjęcia tak daleko idącej interwencji – zapewnia prezes UOKiK.