EFL pozyskał 100 mln euro na finansowanie inwestycji MŚP

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) otrzymał 100 mln euro pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - poinformowano w komunikacie.

"Na początku września EFL podpisał kolejną umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Leasingodawca w ramach programu pomocy antycovidowej wprowadzonego w tym roku przez EBI (...) otrzymał pożyczkę w wysokości 100 mln euro. Środki mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, współpraca EFL z EBI trwa od 2007 roku. W sumie podpisanych zostało 12 umów w zakresie finasowania o łącznej wartości 1080 mln euro.

"EBI cieszy się z ponownego połączenia sił z EFL we wspieraniu polskiego małego i średniego biznesu. Ponieważ pandemia COVID-19 nadal obciąża gospodarkę, musieliśmy dostosować nasz zestaw instrumentów finansowych, do nowych realiów, aby szybko i skutecznie dotrzeć do firm, które nas potrzebują najbardziej. Leasing jest ważnym narzędziem dla młodych firm, które muszą nabyć nowe środki produkcji lub inwestować w unowocześnienie swoich firm" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

Prezes EFL Radosław Woźniak zaznaczył, że podpisanie umowy w ramach programu pomocy antycowidowej potwierdza stabilną pozycję EFL i jest również dowodem zaufania oraz reputacji, jaką EFL wypracował w ramach wieloletniej współpracy. "Jesteśmy jedną z pierwszych instytucji finansowych w Polsce, której EBI udzielił tak dużego wsparcia w ramach nowego programu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji polskich firm, w tym trudnym i wymagającym dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości czasie" - powiedział cytowany w komunikacie Woźniak.

Jak przekazano w komunikacie, w 2017 roku EFL przeprowadził proces sekurytyzacji wierzytelności. Była to jedna z największych tego typu transakcji na polskim rynku leasingu, w ramach której EFL pozyskał od Europejskiego Banku Inwestycyjnego ponad miliard złotych na wsparcie polskich przedsiębiorstw, jednocześnie oferując małym i średnim przedsiębiorcom finansowanie o niższym koszcie w ramach Nowego Leasingu Europejskiego. Od roku 2008 w ramach Leasingu Europejskiego zawartych zostało blisko 107 tys. umów.

Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 r. jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Credit Agricole.