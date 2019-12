Egipt najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów świąteczno-noworocznych Polaków

W okresie świąteczno-noworocznym Polacy najchętniej wyjeżdżają do Egiptu, który ma 40-proc. udział w rynku - podała Polska Izba Turystyczna za portalem fly.pl. Drugi najchętniej wybierany kierunek to Wyspy Kanaryjskie.

Jak podaje Polska Izba Turystyczna wyjazdy świąteczno-noworocznych cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. "Klienci rozpoczynają rezerwowanie tych wyjazdów już latem, gdy dostępne są największe promocje".

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, numer 1. to Egipt, z ponad 40-proc. udziałem w rynku i ponad 23-proc. wzrostem rok do roku. Drugie na podium są Wyspy Kanaryjskie z udziałem 16,4 proc., choć ten kierunek według fly.pl zaliczył spadek o ponad 7 proc. wobec ubiegłego roku.

Wskazano, że popularne są również kilkudniowe wyjazdy na Maltę, Cypr i do Maroka. Według portalu "to kierunki najbliższe Polski, gdzie można liczyć na letnie temperatury". Spośród wyjazdów egzotycznych najpopularniejsze są oferty na bazie lotów czarterowych, w tym roku to m.in. Kuba, Tajlandia, Madagaskar, Wietnam, Emiraty Arabskie.