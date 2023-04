Ekologom nie udało się przegłosować zmiany strategii szwajcarskiego banku

Z inicjatywy akcjonariuszy-ekologów, którzy uczestniczyli w walnym zgromadzeniu Szwajcarskiego Banku Narodowego, głosowano uchwałę zobowiązującą zarząd do sprzedania pakietów akcji spółek związanych ze zmianami klimatycznymi. "Za" głosowało tylko 0,8 procent ogółu akcjonariuszy

Podczas odbywającego się w Zurychu walnego zgromadzenia Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) grupa około 170 ekologów, którzy wcześniej zarejestrowali swoje akcje, zgłosiła wniosek dotyczący zobowiązania zarządu do wycofania się ze spółek związanych z negatywnymi zmianami klimatycznymi.

SNB posiada udziały w wielu firmach z sektora paliwowo-energetycznego, a poziom zaangażowania kapitałowego przekracza 200 miliardów franków szwajcarskich. Do tego grona zaliczyć można: ExxonMobil, Chevron, Shell, Duke Energy czy Total Energies.

- SNB jest dużym inwestorem w wielu firmach związanych z negatywnymi zmianami klimatycznymi i może to wykorzystać, ale nie ma wpływu na ich działalność - powiedział podczas walnego zgromadzenia członek Szwajcarskiego Sojuszu Klimatycznego Jonas Kampus.

Na te uwagi odpowiedział prezes zarządu Thomas Jordan, który stwierdził, że SNB już wykluczył firmy, które wykorzystują głównie węgiel do produkcji energii, ale wycofanie się całkowite z akcjonariatu spółek naftowych i gazowych jest wykluczone, ponieważ w Szwajcarii nie ma zgody co do poparcia takiej decyzji.

Dla akcjonariuszy spółek paliwowych miniony rok był szczególnie udany, ponieważ dzięki wysokim cenom surowców energetycznych zyski takich firm znacząco wzrosły, czego rezultatem były kwartalne wypłaty zaliczek na poczet dywidendy z zysków za 2022 rok.

Na wniosek ekologicznych akcjonariuszy poddano pod głosowanie uchwałę o zmianie strategii inwestycyjnej SNB. Próba zmuszenia władz banku do sprzedania posiadanych pakietów akcji zyskała poparcie zaledwie 0,8 procent uczestników walnego zgromadzenia.

Zobacz wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach:

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl