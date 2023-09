Ekonomiści alarmują. Wkrótce rządowi może zabraknąć pieniędzy

W 2024 r. mogą pojawić się problemy ze sfinansowaniem

potrzeb pożyczkowych rządu, które będą rodziły konieczność ograniczenia niektórych wydatków publicznych – alarmują w swojej analizie ekonomiści z Credit Agricole, którzy przyjrzeli się rosnącemu zadłużeniu państwa.

Rząd zaproponował projekt budżetu na 2024 rok z deficytem wynoszącym blisko 165 mld zł, co stanowi 4,5 proc. PKB Polski.

Analitycy Credit Agricole prognozują, że potrzeby pożyczkowe brutto w 2024 roku mogą sięgnąć poziomu 490 mld zł (ok. 13,1 proc. PKB).

Istnieje ryzyko, że rząd może mieć problem z finansowaniem wydatków, ostrzegają ekonomiści w raporcie.

W 2024 roku może też dojść do rozpoczęcia unijnej procedury nadmiernego deficytu, pogorszenia wiarygodności kredytowej Polski i destabilizacji kursu złotego, dodają ekonomiści Credit Agricole.

Pod koniec sierpnia rząd PiS zaproponował projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który zakłada deficyt budżetu państwa (przewagę wydatków nad wpływami do budżetu) na przyszły rok wynoszący blisko 165 mld zł, co ma być równowartością 4,5 proc. Produktu Krajowego Brutto (czyli wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w tym roku).

Credit Agricole: potrzeby pożyczkowe w 2024 rok mnogą sięgnąć kwoty pół biliona zł

Jak podkreślają analitycy Credit Agricole, potrzeby pożyczkowe brutto (w uproszczeniu kwota, którą rząd musi pożyczyć, aby sfinansować wszystkie wydatki budżetowe w danym roku) zgodnie z projektem ustawy budżetowej w 2024 roku wyniosą ponad 420 mld zł. W relacji do PKB wyniosą one 11,2 proc., co jest najwyższym poziomem od 2010 roku.

Oprócz tego konieczne jest zapewnienie finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz zobowiązań zaciąganych przez fundusze w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Chodzi m.in. o Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wobec tego Credit Agricole szacuje, że łączne potrzeby pożyczkowe netto sektora general government (łącznie budżet centralny, JST i fundusze BGK) wyniosą w 2024 roku 296,7 mld zł (7,9 proc. PKB) , a potrzeby pożyczkowe brutto będą równe 491,9 mld zł (13,1 proc. PKB).

Skala potrzeb pożyczkowych w 2024 roku będzie zatem znacząca, co będzie oddziaływało w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji – prognozują.

Rząd będzie pożyczać w kraju. Może też alternatywnie pożyczać za granicą

Skąd rząd weźmie na to pieniądze? Będzie pożyczać na rekordową skalę.

Jak zauważają analitycy Credit Agricole, ważnym nabywcą państwowego długu w 2024 roku będą polskie banki. Rząd dysponuje też wolnymi środkami rzędu 15 mld zł (szacunek Credit Agricole). Uwzględniając te dwa źródła finansowania, konieczna będzie emisja nominowanych w złotych lub walutach obcych obligacji w wysokości 193 mld zł (5,1 proc. PKB).

Rząd może jeszcze alternatywnie zaciągać kredyty za granicą. Taki kredyt w wysokości kilkudziesięciu mld zł został przykładowo zaciągnięty w Korei w 2023 roku w celu sfinansowania zakupów zbrojeniowych od tego kraju.

Do tego dochodzą jeszcze dalsze wydatki, które mogą stworzyć poważne problemy

Pewne jest natomiast, że potrzeby pożyczkowe będą rekordowe. A to prawdopodnie nie wszystko, bo – jak podkreślają analitycy Credit Agricole – projekt budżetu nie zakłada niektórych wydatków, które się prawie na pewno pojawią, na przykład wydłużenia obowiązywania obniżonej stawki VAT na żywność czy też utrzymania działań osłonowych w zakresie cen energii. To sprawia, że potrzeby pożyczkowe budżetu państwa mogą być jeszcze "znacząco wyższe od kwoty założonej w projekcie ustawy".

Ze względu na trwający spór na linii Unia Europejska-Polska, kolejnym czynnikiem ryzyka są również dalsze opóźnieniaw uruchomieniu Krajowego Planu Odbudowy.

Ponad 150 mld złotych dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy zostało w 2022 roku wstrzymane z powodu stwierdzonych przez UE naruszeń praworządności. Jak poinformował polski rząd, obecnie projekty z KPO są "prefinansowane". Na ten cel w 2023 roku przeznaczono 20 mld zł.

Dodatkowe ryzyka sprawiają, że w ocenie ekonomistów z Credit Agricole "w 2024 roku mogą pojawić się problemy ze sfinansowaniem potrzeb pożyczkowych rządu, które będą rodziły konieczność ograniczenia niektórych wydatków publicznych".

Możliwe pogorszenie wiarygodności kredytowej i destabilizacja złotego

Z kolei już ten założony przez rząd deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (4,5 proc. PKB) rodzi ryzyko objęcia Polski tzw. procedurą nadmiernego deficytu. Jak alarmują, to oddziaływało by z kolei w kierunku pogorszenia wiarygodności kredytowej Polski i było czynnikiem destabilizującym kurs złotego.

Już początku września agencja Moody’s zwróciła uwagę, że znaczący deficyt zakładany w

