Ekonomiści: Inflacja i wzrost cen wyhamują

Według informacji "DGP" Rada Polityki Pieniężnej podczas rozpoczynającego się we wtorek (4 kwietnia) dwudniowego posiedzenia nie zmieni stóp procentowych. "Główna stopa Narodowego Banku Polskiego od września 2022 r. wynosi 6,75 proc." - przypomniała gazeta.

"Bank centralny liczy na to, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie szybko spadać. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez DGP wśród krajowych analityków, już w III kw. 12-miesięczne tempo wzrostu cen może się obniżyć do mniej niż 10 proc. Średnia prognoz na grudzień to 8,7 proc. Mocny spadek inflacji - do 16,2 proc. - mieliśmy już w marcu" - podał dziennik.

Jak czytamy w gazecie, ekonomiści zwracają na to, że zadziałały głównie efekty statystyczne. "Biorąc pod uwagę serię danych inflacyjnych z ostatnich miesięcy, naszym zdaniem uzasadnione jest pytanie, czy w ogóle istnieje przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce. Jeszcze istotniejszym pytaniem jest to, czy kolejnym ruchem RPP rzeczywiście powinno być cięcie stóp, czy też może kolejna podwyżka" - wynika z przytaczanego przez dziennik poniedziałkowego raportu analityków Banku Handlowego.

"Argumentem przeciw podwyżkom stóp jest stan koniunktury. W całym 2023 r. ekonomiści spodziewają się wzrostu PKB o 0,7 proc. Przewidywania mówią też jednak o recesji konsumenckiej, czyli o spadku wydatków gospodarstw domowych w ujęciu realnym. Na plusie - choć niewielkim - powinny być inwestycje. Potwierdzeniem słabości gospodarki były poniedziałkowe dane na temat wskaźnika PMI w przemyśle. Spadł on w marcu do 48,3 pkt z 48,5 pkt miesiąc wcześniej" - podał "Dziennik Gazeta Prawna".

"Część analityków jest zdania, że w drugiej połowie roku RPP zacznie obniżać stopy procentowe. Z zebranych przez nas prognoz wynika, że za rok będziemy mieli za sobą już co najmniej dwie obniżki" - dodała gazeta.

