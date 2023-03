Ekonomiści ING Banku Śląskiego: w kolejnych miesiącach wyhamowanie tempa wzrostu cen

Luty był prawdopodobnie miesiącem z najwyższym odczytem inflacji w tym roku, kolejne miesiące przyniosą wyhamowanie tempa wzrostu cen - wskazali ekonomiści ING Banku Śląskiego komentując dane GUS. Pod koniec roku wskaźnik CPI obniży się do jednocyfrowych poziomów - dodali.

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,2 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 16,6 proc., a mdm wzrosły o 2,5 proc. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 17,2 proc., a mdm wzrosły o 2,4 proc.

Analitycy ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak zwrócili uwagę, że GUS zaktualizował wagi koszyka inflacyjnego, co istotnie - ich zdaniem - obniżyło styczniowy odczyt CPI. Ich zdaniem luty był prawdopodobnie miesiącem z najwyższym odczytem inflacji w tym roku, a "kolejne miesiące przyniosą wyhamowanie tempa wzrostu cen, głównie przez spadek rocznej inflacji energii, paliw i żywności, na efektach bazy, dzięki spadkowi cen surowców ale także mrożeniu regulowanych cen detalicznych w Polsce".

"W lutym wzrost cen w całym indeksie CPI wyhamował do 1,2 proc. m/m z 2,5 proc. m/m w styczniu, jednak w ujęciu rocznym odnotowano wzrost inflacji CPI do 18,4 proc. z uwagi na niską bazę odniesienia z lutego 2022 (-0,3 proc. m/m), kiedy obniżono VAT na energię i żywność" - poinformowali analitycy. Dodali, że towary podrożały w styczniu o 20,2 proc. r/r, a usługi o 13,3 proc. r/r. Zaznaczyli jednocześnie, że w ujęciu rocznym wzrost cen konsumpcyjnych wynikał głównie z droższej żywności oraz kosztów związanych z mieszkaniem, których wkład do CPI wyniósł odpowiednio 5,97 pkt. proc. i 5,19 pkt. proc.

Nadchodzące miesiące będą upływały pod znakiem dezinflacji m.in. z uwagi na wysoką bazę odniesienia (szczególnie z marca 2022), wygasanie presji na wzrost cen energii (gaz płynny, paliwa) oraz zamrożenie części cen regulowanych - wskazali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Oczekujemy, że w pod koniec roku główny wskaźnik inflacji (CPI) obniży się do jednocyfrowych poziomów, chociaż spadek inflacji bazowej będzie wyraźnie wolniejszy. Naszym zdaniem proces przerzucania wysokich kosztów na ceny detaliczne trwa, a skala spowolnienia gospodarczego jest zbyt mała, aby ograniczyć szok kosztowy w ub roku" - zwrócili uwagę Benecki i Antoniak.

Ich zdaniem można liczyć na spadek inflacji towarów importowanych, ale ceny usług bardziej zależne od krajowych płac będą wciąż powodować wysoką presją cenową.

W opinii Beneckiego i Antoniaka działania rządu w sprawie mrożenia cen regulowanych (w szczególności prądu i gazu) przełożyły się w lutym na stabilizację cen energii elektrycznej (0,0 proc. m/m) oraz spadek cen gazu o 0,4 proc. m/m, za sprawą spadków cen nieregulowanego gazu płynnego. Jednocześnie - jak podali - obniżyły się ceny opału. Rosły natomiast ceny ogrzewania, zaopatrywania w wodę i ogrzewania. Luty przyniósł wzrost cen paliw (1,2 proc. m/m), głównie za sprawą drożejącej benzyny i gazu LPG, przy spadkach cen oleju napędowego.

"Wzrost cen żywności był w lutym w ujęciu miesięcznym zbliżony do styczniowego (1,8 proc. vs. 2,0 proc.) i przekroczył nasze oczekiwania. Jednak skoki cen żywności na początku tego roku nie są już tak znaczące jak w najgorszych miesiącach 2022 roku" - poinformowali analitycy. Ich zdaniem szybciej drożały warzywa, które podbiły miesięczny wskaźnik CPI o 0,22 pkt. proc. W podobnej skali jak w styczniu rosły ceny mięsa, natomiast wolniej - nabiału.

Ekonomiści zwrócili uwagę na znaczący wzrost cen usług telekomunikacyjnych, który spowodował wzrost cen łączności o 2,9 proc. m/m, co dodało 0,12 pkt. proc. do miesięcznego wzrostu CPI.

Przypomnieli jednocześnie, że wraz z publikacją danych za luty GUS aktualizuje wagi koszyka inflacyjnego w oparciu o zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w poprzednim roku. "Wyraźny wzrost miał miejsce w przypadku cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 27,0 proc. z 26,6 proc.), co wynikało z silnego wzrostu cen w tej kategorii (średniorocznie ok. 15,4 proc.) przy ograniczonym wpływie wolumen zakupów. Wzrosły także udziały wydatków związanych z użytkowaniem energii (droższy gaz i opał) oraz transportem (wzrost cen paliw)" - podali. W przypadku tych dwóch kategorii wzrost cen zapewne dominował nad spadkiem zakupów (oszczędności), co przełożyło się na wzrost udziału w wydatkach ogółem. Wyraźnie mniej (o 0,6 pkt. proc.) wydawaliśmy na alkohol i tytoń oraz wyposażenie mieszkań (słabszy popyt na dobra trwałego użytku) - podali.

"Ryzyka inflacyjne pozostają istotne, co powoduje, że RPP nie zakończyła jeszcze formalnie cyklu podwyżek stóp procentowych, chociaż dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej wydaje się obecnie mało prawdopodobne" - zwrócili uwagę ekonomiści. Ich zdaniem Rada Polityki Pieniężnej nie rozpocznie cięć stóp, dopóki nie będzie przekonana, że inflacja trwale będzie obniżać się do celu. "W naszej ocenie podwyższona inflacja bazowa nie pozwoli na obniżki stóp w 2023, ale cięć możemy się spodziewać w 2024" - wskazali Benecki i Antoniak w środowym komentarzu.

