Ekonomiści ING BŚ: Gospodarka dostosowuje się do ograniczeń, zwiększając odporność

Gospodarka, pomimo kolejnych fal pandemii, dostosowuje się do ograniczeń, zwiększając odporność - piszą w komentarzu do piątkowych danych GUS ekonomiści ING Banku Śląskiego. Utrzymali prognozę wzrostu PKB w tym roku 4,5 proc. rdr.

Jak poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny we flash szacunku, Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2020 roku spadł o 2,8 proc. rdr wobec spadku o 1,5 proc. rdr w III kw. 2020 r. Pełne dane GUS ma podać 26 lutego.

"Gospodarka, pomimo kolejnych fal pandemii, dostosowuje się do ograniczeń zwiększając odporność" - napisali ekonomiści ING BŚ. Zauważyli, że ostatnim kwartale ub. r. liczba zachorowań na Covid w Polsce była wielokrotnie większa niż wiosną, indeks zamrożenia gospodarki polskiej wskazał, że restrykcje były o 1/4-1/2 mniej uciążliwe niż przy pierwszej fali, a spadek PKB w ujęciu kwartalnym był dużo niższy niż w drugim kwartale 2020 r., kiedy wyniósł minus 9 proc. "Podobnie sytuacja wygląda w innych gospodarkach, w tym u naszych głównych partnerów handlowych" - dodali.

Ekonomiści szacują, że w IV kw. konsumpcja prywatna spadła o ok. 3,0 proc. rdr. "Ograniczeniem dla wzrostu wydatków konsumpcyjnych wydają się być bariery administracyjne, a nie ograniczenia budżetowe gospodarstw domowych. Rynek pracy pozostaje silny, co sprzyja dochodom gospodarstw domowych. Z uwagi na ograniczenia administracyjne obecnie skutkuje to wzrostem oszczędności. Gdy ograniczenia zostaną zniesione, konsumenci ruszą na zakupy" - uważają przedstawiciele ING BŚ.

Ich zdaniem niepewność co do przebiegu pandemii odbiła się na gorszym wyniku inwestycji. Szacują, że w 4 kw. 2020 r. spadły one o 10 proc. rdr, głębiej niż w 3 kw 2020 r. "Dodatni wkład miał za to eksport netto, ok. 1,5 pp. To wynik odbicia w globalnym przemyśle. Również w Polsce sytuacja przetwórstwa wygląda zdecydowanie lepiej niż innych sektorów. Firmy wytwórcze od kilku miesięcy raportuje wzrost nowych zamówień, a braki kadrowe w związku kwarantanną pracowników skutkują wzrostem popytu na pracę" - czytamy w komentarzu.

Według jego autorów rosnącą odporność gospodarek na Covid widać również w innych krajach, w tym u naszych największych partnerów handlowych.

"W skali globalnej widzimy to, co w Polsce, przesunięcie struktury wzrostu w kierunku przemysłu z konsumpcji usług. To czynnik, który dodatkowo wspiera wzrost w Polsce, gdzie gospodarka, pomimo zmian w ostatnim okresie, wciąż jest bardziej produkcyjna. W skali globalnej widać także, iż pomimo wzrostu restrykcji jesienią i zimą, mobilność osób fizycznych nie spadła tak mocno jak wiosną, co oprócz mocnego przemysłu, odpowiada za odporność gospodarek na wpływ pandemii" - napisali.

Zaznaczono, że w związku z przedłużeniem lockdownów u naszych najuważniejszych partnerów handlowych początek tego roku może być nieco gorszy w gospodarce europejskiej. Dodatkowo, nie będzie już wsparcia polskiego i niemieckiego eksportu w związku z budowaniem zapasów, w końcu 2020, w obawie o wpływ Brexitu. Wolny postęp szczepień w Polsce i w Europie to też czynnik negatywny.

"Jednak dzienne indykatory sytuacji gospodarczej bazujące na mobilności ludności czy aktywności przemysłu sugerują, że w przypadku Polski w styczniu aktywność była zbliżona do grudniowej, a w początki lutego nawet lekko wzrosła. W naszych prognozach założyliśmy lekko ujemną dynamikę PKB kw/kw w 1kw21. Potem jednak aktywność powinna odbić. Utrzymujemy prognozy zakładające, że PKB w 2021 wzrośnie o 4,5 proc. r/r" - dodano.