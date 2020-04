Ekonomiści oceniają nominację nowego prezesa Pekao

Rada Nadzorcza Banku Pekao powołała dotychczasowego wiceprezesa Leszka Skibę na funkcję prezesa. Bank ma za sobą fatalne miesiące. Czas, dla całego sektora finansowego, jest bardzo trudny. Jakim prezesem Pekao będzie niedawny wiceminister finansów? Czy jego kompetencje sprawdzą się w czasie kryzysu?

Kwestia zaufania

W jego opinii trudno powiedzieć, jak Leszek Skiba poradzi sobie z zarządzaniem bankiem. Sytuację Pekao bowiem należy widzieć szerzej, na tle rynku, ale i sektora bankowego w Polsce, który od dłuższego czasu nie charakteryzuje się szczególnie dobrymi osiągnięciami.– Sektor bankowy jest bardzo małomarżowy, dlatego w najbliższym roku czy dwóch latach nie sądzę, by zmiany personalne coś tu istotnego wniosły. To by wymagało rewolucyjnej zmiany strategii. Pekao stara się, nieraz bardzo agresywnie, poszerzyć bazę klientowską, zwracając się do swoich klientów z propozycjami udzielenia pożyczek czy powiększenia debetów w kontach, ale to raczej za mało, by odwrócić trend spadkowy w wynikach. Osoba prezesa banku nie ma tu większego znaczenia – podkreśla Janusz Jankowiak.Zdaniem ekonomisty Marka Zubera, zmiana jest zaskakująca, zwłaszcza że poprzedni prezes Pekao nie był długo na swoim stanowisku (Marek Lusztyn to stanowisko piastował blisko pół roku – przyp. red.). Z drugiej strony zmiana nie dziwi, biorąc pod uwagę zależności właścicielskie pomiędzy Pekao i PZU.- Jeżeli osoba numer jeden w PZU, czyli prezes Surówka, odeszła, należało się spodziewać także zmian we władzach Pekao i prawdopodobnie nie są to ostatnie zmiany w zarządzie tego banku – uważa Marek Zuber, wskazując na problem braku stabilności podmiotów branży finansowej, których właścicielem jest państwo.– Nowy prezes ma doświadczenie ekonomiczne, pracował w Narodowym Banku Polskim, jednak w zarządach banków powinny zasiadać osoby, która mają doświadczenie stricte w działalności bankowej. Leszek Skiba nie spełnia wymogu doświadczenia pracy w dużej komercyjnej instytucji finansowej, jaką jest bank. To oczywiście jego minus – uważa Marek Zuber. – Z drugiej strony widzieliśmy sytuacje, w których prezesami, członkami zarządów zostawały osoby kompletnie nieprzygotowane do piastowania tego typu funkcji. Nowy prezes Pekao jest jednak ekonomistą z doświadczeniem – dodaje.Czytaj też: Prof. Adam Mariański: biznes w stanie wojny Pozytywnie nominację w Banku Pekao ocenia Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica, który zwraca uwagę, że praktyka przechodzenia wysokich urzędników na stanowiska menedżerskie w spółkach kontrolowanych przez państwo jest widoczna nie tylko w Polsce po 1989 roku, ale także w wielu krajach Europy Zachodniej czy USA, gdzie nawet dorobiła się określenia „obrotowe drzwi”.– Zasadniczo można tu wskazać dwa czynniki: po pierwsze to zaufanie państwowego właściciela, czyli jak w biznesie prywatnym; po drugie, skoro spółki Skarbu Państwa mają poza zyskiem realizować także strategiczne interesy państwa, to tego typu przejścia są z tego punktu widzenia zrozumiałe. Oczywiście kluczową sprawą są kompetencje takiej osoby, a w przypadku Leszka Skiby są one wysokie – uważa Dawid Piekarz.Praktyka wskazuje, że na tego typu stanowisku istotna jest wiedza ekonomiczna, doskonała znajomość rynków finansowych, trendów makroekonomicznych, a także umiejętność myślenia i działania strategicznego oraz kierowania dużą strukturą.– Leszek Skiba jako wieloletni pracownik NBP, a później wiceminister finansów, zdaje się taką wiedzę, doświadczenie i kompetencje bez wątpienia posiadać. Ponadto, kwestie czysto operacyjnego działania banku to kompetencje odpowiednich członków zarządu, dyrektorów i kadry zarządzającej, dlatego na stanowisku prezesa liczą się inne kompetencje. Identycznie jak w przypadku, gdy np. na czele koncernu energetycznego czy telekomunikacyjnego staje były prezes banku – dodaje wiceprezes Instytutu Staszica.Podobnie pozytywnie o nowym prezesie Pekao wyraża się Piotr Dubno, CFA, CFO Motivizer.pl. Jego zdaniem unikalna perspektywa, którą w analizowaniu sytuacji gospodarczej ma, jeszcze do niedawna, członek ścisłego kierownictwa Ministerstwa Finansów, jest dziś z punktu widzenia osoby na stanowisku prezesa jednego z największych banków nie do przecenienia.– Sektor bankowy znajduje się w sytuacji trudniejszej, niż można było w jakichkolwiek prognozach przewidywać jeszcze nawet trzy miesiące temu. Środowisko niskich stóp procentowych ograniczy przychody i zyski, a pytania o perspektywy portfeli kredytowych i ich ryzyko wynikające ze zdolności radzenia sobie firm i klientów w nowych warunkach to bardzo duży znak zapytania. Szczegółowa ocena rzeczywistych skutków epidemii dla poszczególnych branż czy firm, poza przykładami skrajnymi, takimi jak turystyka w najbliższej przyszłości, jest dziś właściwie niewykonalna. Jeszcze większe znaczenie dla zarządzania bankiem będzie mieć zrozumienie procesów makroekonomicznych, które będą następstwem epidemii. Doświadczenie wyniesione z Ministerstwa Finansów będzie w tej sytuacji więcej niż bardzo cenne – analizuje Piotr Dubno.