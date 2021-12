Ekonomiści ostrzegają: administracyjne tłumienie inflacji może ją wzmocnić

W okresie pandemii należy stosować działania niestandardowe, dbając jednak o ich zgodność z prawem. Wyższy poziom inflacji jest wynikiem sytuacji zewnętrznej, a jej nadmierne duszenie może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych - uważają pytani przez WNP.PL ekonomiści i prawnicy.

Oliwa do ognia

"Nie" dla administracyjnego ograniczania ruchu cen

Dyskutujmy nad decyzjami NBP

Dlatego rzecznik praw obywatelskich z uznaniem przyjmuje projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii i chwali cel, jaki przyświeca ustawie, czyli zachęcenie do zaszczepienia. Wskazuje jednak na pewne słabości projektu, np. niebezpieczeństwo nadużywania przez pracowników skierowania do pracy zdalnej czy koszty związane z przechowywaniem przez przedsiębiorców danych osobowych.– Trudno prognozować poziom inflacji, bo obsiadły nas „czarne łabędzie” – twierdzi prof. Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka zasiadająca w Radzie Polityki Pieniężnej. Określenie to, oznaczające nieprzewidziane zdarzenia, które silnie wpływają na gospodarkę, uzasadnia m.in. niemożnością przewidzenia rozwoju pandemii, reakcjami innych państw, trudnym do przewidzenia kształtowaniem się cen choćby ropy naftowej, która „bije rekordy”, czy przyszłym składem Rady Polityki Pieniężnej. Podkreśla też, że poziom inflacji w Polsce ma dziś przyczyny zewnętrzne. Odnosi się też do kwestii walki z inflacją.– Na świecie mamy do czynienia z efektem popytu odłożonego – stwierdza. Efekt ten, według niej, wpłynął na ceny surowców, wzrosły też ceny energii, a w efekcie następuje podniesienie cen finalnych produktów. To powoduje, że inflacja jest obecnie zjawiskiem o charakterze globalnym.Zdaniem prof. Grażyny Ancyparowicz, wszystkie wypowiedzi, które dotyczą zacieśnienia polityki pieniężnej, ale są całkowicie oderwane od sytuacji w sektorze bankowym, w tym od rozmiarów akcji kredytowej, należy uznać za błędne. W jej przekonaniu nadmierne podniesienie stóp procentowych oznaczałoby „dolewanie oliwy do ognia”, czyli spowodowało podbicie inflacji. Jak tłumaczy, wyższe stopy procentowe są dla przedsiębiorstw elementem kosztu, a ich nadmierne windowanie ograniczyłoby też konsumpcję, co przełożyłoby się na spłaszczenie PKB. I to silniej, niż na zahamowanie inflacji.Prof. Ancyparowicz zwraca też uwagę na zagrożenia związane z polityką sztucznego administracyjnego ograniczania naturalnego ruchu cen ani wprowadzania dodatków drożyźnianych. – Administracyjne ograniczenia mogą spowodować, że za jakiś czas ceny osiągną jeszcze wyższy pułap, a dodatki uruchamiają inflacjogenną spiralę cen i płac – uważa.Ekonomistka nie wyklucza, że inflacja pod koniec 2023 r. będzie oscylować wokół 3,5 proc., jednak takie prognozy są obarczone bardzo dużą niepewnością ze względu na wiele niewiadomych. Przy czym nie jest skłonna określić, czy można spodziewać się podwyżki stóp procentowych w styczniu i w lutym, ponieważ nie ma jeszcze nowych danych o skali akcji kredytowej.– Decyzje NBP muszą być dyskutowane, bo każda władza podlega krytyce – stwierdza dr hab. Przemysław Litwiniuk i zaznacza, że można zastanawiać się, czy pewne decyzje mogły się zdarzyć w innym czasie, kiedy Polacy jeszcze nie wyjęli oszczędności z kieszeni, aby kupować po wysokich cenach nieruchomości. Jego zdaniem, problem związany z tym zjawiskiem został już dostrzeżony i że wdrażane są odpowiednie środki zaradcze.Przemysław Litwiniuk jest przekonany, że naciskanie na Radę Polityki Pieniężnej mające ją skłonić do decyzji o drastycznych podwyżkach stóp procentowych, powinno być poprzedzone rzetelną analizą modeli inflacyjnych, którymi dysponuje NBP. Przypomina przy tym, że w latach 2008-2009 w Stanach Zjednoczonych potrojono ilość pieniądza i nie miało to wpływu na stabilność cen.Jego zdaniem należy też zastanowić się nad źródłami inflacji, szczególnie że zjawiska inflacyjne mają charakter zewnętrzny. Potrzebne są więc spójne działania rządu, NBP i Komisji Nadzoru Finansowego, która ma wpływ na to, komu i jakich kredytów się udziela. W tym celu polskie państwo musi zatroszczyć się o reputację wśród międzynarodowych inwestorów. Szczególnie o stabilność środowiska prawnego, w tym podatkowego. Te okoliczności decydują, ile będzie kosztowało euro czy dolar, a w konsekwencji – ile zapłacimy choćby za gaz czy za ropę naftową.