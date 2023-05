Ekonomiści ostrzegają, że przez 800 plus wzrosną ceny

Podniesienie świadczenia 500 plus do kwoty 800 złotych doprowadzi do utrwalenia się obecnych tendencji inflacyjnych, a pokaźna część tych środków będzie najpewniej wydana w dość krótkim czasie - wskazują ekonomiści mBanku.

Na odbywającej się w weekend 13-14 maja konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, prezes partii, Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie świadczenia "Rodzina 500 plus" do 800 zł począwszy od przyszłego roku.

Koszt waloryzacji świadczenia 500 plus to około 24 mld zł rocznie

Ekonomiści wskazują, że sama waloryzacja świadczenia "Rodzina 500 plus" oznaczać będzie transfer do sektora prywatnego rzędu 24 mld zł. Pozostałe dwa rozwiązania proponowane przez PiS (odejście od płatności za autostrady zarządzane przez państwo, a w przyszłym roku również za te zarządzane prywatnie) także dodadzą kilka miliardów.

- Ostatecznie więc możemy mówić o stymulacji fiskalnej rzędu ~1 proc. PKB. Nie jest to mało, zwłaszcza że nadejść ma ona w okresie bardzo wysokiej, choć na razie opadającej, inflacji. Poza tym znaczna część tych świadczeń skierowana będzie do osób z wysoką krańcową skłonnością do konsumpcji. To oznacza, że pokaźna część tych środków będzie najpewniej wydana w dość krótkim czasie - napisali ekonomiści mBanku.

Proinflacyjny charakter podwyżek świadczeń socjalnych

Dodali, że indeksacje świadczeń nominalnych w środowisku wysokiej inflacji są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.

- Prowadzić one bowiem mogą do utrwalenia się obecnych tendencji inflacyjnych. To z kolei oznacza odkotwiczanie się oczekiwań inflacyjnych i przystosowanie społeczeństwa do operowania w nowym reżimie makroekonomicznym. Z tego punktu widzenia świadczenia stałe mają tę przewagę, że z okresu na okres stają się mniejszym obciążeniem dla budżetu, a więc generują mniejszy transfer fiskalny. W czasach takich jak dzisiejsze można powiedzieć, że stanowią one automatyczne stabilizatory dla procesów cenotwórczych. Ich "ruszenie" sprawia, że zaczynają zachowywać się podobnie jak świadczenia waloryzowane z mocy ustawy (np. emerytury) - napisali.

Ekonomiści mBanku wskazują, że w ujęciu realnym świadczenie to jest warte aktualnie mniej niż 340 zł. Przez ostatnie 6 lat, od kiedy uruchomiono program, poziom cen podniósł się o 50 proc. Oznacza to, że waloryzacja świadczenia do 800 zł z nawiązką odrobiłaby utratę siły nabywczej.

Tymczasem ceny konsumpcyjne w kwietniu 2023 roku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 roku o 14,7 proc.







