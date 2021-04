Ekonomiści PIE i MF: znieść reguły fiskalne w UE

Zniesienie reguł fiskalnych UE: ograniczenia deficytu do 3 proc. PKB, a długu publicznego do 60 proc. PKB - postulują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Ministerstwa Finansów w publikacji na EUROPP – blogu London School of Economics.

Jak oceniają w tekście autorzy: Piotr Arak i Jakub Sawulski z PIE oraz główny ekonomista MF Łukasz Czernicki, tych reguł fiskalnych nie można uznać za zrównoważone.

Przede wszystkim argumentują, że prawie każde państwo członkowskie je narusza, a pandemia jeszcze te naruszenia spotęgowała. Dług Włoch zbliżył się do 160 proc. PKB, a Francji i Hiszpanii jest na poziomie 120 proc. Nie ma żadnych szans, aby te poziomy zadłużenia zbliżyły się do unijnego limitu 60 proc. bez podejmowania znaczących bez oszczędności - oceniają autorzy. A, jak wskazują - narzucona polityka oszczędnościowa może mieć duży negatywny wpływ na wzrost.

Jak przypominają autorzy, ECB ma ujemną stopę depozytową od 2014 r., pandemia "zdmuchnęła" wszelkie inne środki ostrożności, a po stronie fiskalnej także surowe zasady budżetowe UE zostały zawieszone.

Polityka fiskalna prowadzona w UE przez ostatnią dekadę była błędna - według autorów taki wniosek można odczytać albo bezpośrednio, albo między wierszami wypowiedzi europejskich decydentów w czasie obecnego kryzysu.

Arak, Czernicki i Sawulski uważają zatem, że skoro polityka fiskalna z przeszłości była błędna, to należy porzucić zasady, na których się opierała.

Na poparcie tej tezy wskazują np. na prace naukowców z Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, którzy dowodzą, że sztywne reguły fiskalne szkodzą inwestycjom publicznym. Z prac tych wynika, że w krajach o sztywnych zasadach konsolidacja fiskalna na poziomie co najmniej 2 proc. PKB wiąże się ze średnim spadkiem inwestycji publicznych o 10 proc.

Zdaniem autorów wyniki te pasują do tego, co obserwowano w strefie euro w ostatniej dekadzie.

Wskazują zatem, że w pierwszej kolejności należy zaakceptować, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, wyższy poziom zadłużenia niż określony limitem 60 proc. PKB w regułach fiskalnych UE.

Postulują przeprojektowanie regulacji, aby stworzyć znaczną przestrzeń dla inwestycji publicznych. Są one skutecznym środkiem pobudzania gospodarki po pandemii poprzez efekt przyciągania inwestycji prywatnych - argumentują.

Ich zdaniem błędem byłoby zignorowanie wielu głosów, zgodnie z którymi kraje dysponujące przestrzenią fiskalną powinny zwiększyć wydatki, aby przyspieszyć wzrost w najbliższych latach. Te kraje, które mogą sobie pozwolić na sfinansowanie dodatkowych wydatków publicznych powodujących powstanie nowego długu, powinny to uczynić, aby zwiększyć popyt i wesprzeć ożywienie w całej UE.

Kolejnym postulatem jest odejście od koncepcji deficytu strukturalnego i redefinicja deficytu przez KE. Wreszcie autorzy wskazują na konieczność opracowania skutecznych reguł wydatkowych.

Proponujemy, aby zamiast koncentrować się na poziomach długu i deficytu, skoncentrować się na kontroli nieproduktywnych wydatków - piszą ekonomiści. Wyraźne reguły wydatkowe z wyraźnym podziałem między wydatkami produktywnymi i nieproduktywnymi mogą pomóc w zwiększeniu skuteczności reguł fiskalnych w świecie po pandemii - argumentują.

