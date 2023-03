Ekonomiści PKO BP: przed końcem roku RPP rozpocznie dyskusję o ostrożnych obniżkach stóp procentowych

Coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że cykl podwyżek dobiegł końca; przed końcem roku RPP rozpocznie dyskusję o ostrożnych obniżkach stóp procentowych - wskazali ekonomiści z PKO BP w komentarzu do środowej decyzji RPP.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc.

Ekonomiści z Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP zauważyli w komentarzu, że była to szósta z rzędu decyzja utrzymująca dotychczasowy poziom stóp, tym razem wsparta pierwszą od 2020 korzystną (w dół) rewizją prognoz inflacji w nowej projekcji.

"Według nowej projekcji NBP inflacja CPI w 2023 r. wyniesie 11,9 proc. (wobec 13,1 proc. oczekiwanych w listopadzie), w 2024 r. 5,7 proc. (wobec 5,9 proc.), a w 2025 r. 3,5 proc. (bez zmian wobec listopada). Projekcja PKB zakłada nieznacznie lepsze wyniki gospodarki niż oczekiwano w listopadzie. PKB w 2023 r. ma wzrosnąć o 0,9 proc. (wobec 0,7 proc. oczekiwanych wcześniej), w 2024 r. o 2,1 proc. (wobec 2,0 proc.), a w 2025 o 3,2 proc. (wobec 3,1 proc.)" - wskazano w komentarzu.

Według ekonomistów PKO BP rewizja inflacji w dół najpewniej odzwierciedla niższy punkt startowy (w listopadzie oczekiwano, że w szczycie inflacja wyniesie ok. 20 proc., obecnie konsensus prognoz "szczytowej" inflacji w lutym to 18,7 proc.), korzystniejszą sytuację na rynku energetycznym, a także - potencjalnie - niższe natężenie presji popytowej w obliczu spadku konsumpcji.

"W tym kontekście ciekawe jest, że prognozy PKB wzrosły, pomimo dużo gorszych od założeń listopadowej projekcji wyników konsumpcji za 4q22. Odpowiedzią może być silniejsza niż zakładano w listopadzie aktywność inwestycyjna i popyt globalny, co z kolei oznaczałoby jeszcze mniej inflacjogenną strukturę wzrostu gospodarczego. W projekcyjnej układance brakuje nam jeszcze nowych założeń co do inflacji bazowej - te poznamy dopiero w przyszłym tygodniu" - dodali przedstawiciele PKO BP.

Ich zdaniem kluczową zmianą w komunikacie RPP wydaje się zapowiedź, że NBP będzie prowadzić niezbędne działania dla "zapewnienia (…) powrotu inflacji do celu inflacyjnego" - wcześniej jako cel NBP wskazywał ograniczenie ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.

"Zmianę tę można interpretować jako sygnał, że w ocenie banku takie ryzyko uległo ograniczeniu. To z kolei jeszcze bardziej uprawdopodabnia scenariusz, że cykl podwyżek dobiegł końca. Sam komunikat takiej informacji jednak nie zawiera" - zauważono.

"Nowa projekcja daje RPP argumenty do przedłużania okresu +wait-and-see+, a spójne z naszą prognozą oczekiwania co do inflacji w 2023 wspierają nasze przeświadczenie, że przed końcem roku RPP rozpocznie dyskusję o ostrożnych obniżkach stóp. Na drodze do oficjalnego zakończenia cyklu na razie stoi jeszcze niepewność co do ostatecznych danych inflacyjnych za styczeń/luty, skala dostosowań na rynku pracy oraz otoczenie globalne, w którym główne banki centralne zwiększają skalę docelowego zacieśnienia polityki pieniężnej" - dodano w komentarzu.

