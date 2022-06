Ekonomiści są przerażeni. Niełatwo będzie uniknąć fatalnego scenariusza

Inflacja może połączyć siły ze stagnacją gospodarczą. Stagflacja w opiniach analityków i ekspertów staje się realnym zagrożeniem dla polskiego wzrostu, gospodarki i konsumentów. Ostrzegają oni, że spowodowałaby ona m.in. rosnące zapotrzebowanie firm na kapitał obrotowy, słabość popytu i kurczące się marże. W konsekwencji ograniczyłoby to aktywność przedsiębiorstw, co stałoby się bolesne także dla konsumenta.

– Stagflacja może pojawić się w kolejnym roku, kiedy gospodarka odczuje zmniejszoną siłę nabywczą polskich gospodarstw i ograniczenie inwestycji przez firmy – przypuszcza Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.

– Firmy są szczególnie wrażliwe na wzrost kosztów wyższy niż wzrost cen wyrobów gotowych i jednoczesny spadek wolumenów – zauważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

– Ogólny popyt na pieniądz ze strony firm zmaleje, w mniejszym stopniu będzie to dotyczyć kapitału krótkoterminowego, w tym faktoringu – zakłada Jacek Obrocki.

Rosnąca inflacja i możliwa perspektywa spowolnienia gospodarczego skłoniły ostatnio Obserwatora Finansowego do zadania pytania prezesowi NBP, czy ryzyko pojawienia się stagflacji jest dziś realne.

– Na razie jest przesadzone. W Polsce nie widać żadnych takich perspektyw, bo mamy wysoki wzrost – zapewnia Adam Glapiński. Dodaje jednak: – Ale w tych krajach Europy Zachodniej, gdzie wzrost zwykle w dobrej koniunkturze to jest 2 procent, góra 2,5, to oczywiście – tak, to jest możliwe. Szoki podażowe działają niekorzystnie po obu stronach. Działają niekorzystnie na podaż i działają niekorzystnie na drugą stronę. Mają to do siebie, że nie ma tu żadnych korzyści, z żadnego punktu widzenia.

Wysoka inflacja i wzrost kosztów uderzają w firmy

Do zjawiska tego dochodzi przy zaistnieniu dwóch czynników.

– Stagflacja to kombinacja wysokiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarki, czyli środowiska, w którym bardzo trudno zarządzać firmą z dnia na dzień, nie mówiąc już o długoterminowym planowaniu – wyjaśnia Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO. Jak zaznacza, w Polsce mamy na razie do czynienia z inflacją najwyższą od prawie 25 lat, ale notujemy duży wzrost PKB. Sytuacja ta staje się także dotkliwa dla przedsiębiorstw.

Czytaj też: Adam Pers: jestem za pomocą kredytobiorcom, ale bez manipulowania

- Firmy są szczególnie wrażliwe na wzrost kosztów wyższy niż wzrost cen wyrobów gotowych i jednoczesny spadek wolumenów. Dziś ceny, po których firmy kupują, rosną znacznie szybciej niż te, po których firmy sprzedają: odpowiednio ponad 23 proc. i 14 proc. - opisuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Nie widać szczytu inflacji

Precyzuje, co może się stać, jeśli rzeczywiście zaistniałyby razem inflacja i stagnacja gospodarcza.

– Stagflacja to rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, słabość popytu i kurczące się marże. Firmy mogą reagować ograniczeniem skali działalności, w skali gospodarki to groźba tzw. spirali kontrakcyjnej, gdy ograniczenie aktywności gospodarczej firm pogłębia bolesność stagflacji dla konsumenta – kreśli scenariusz Kamil Sobolewski.

Jego zdaniem, stagflacja może pojawić się jednak w kolejnym roku, kiedy gospodarka odczuje zmniejszoną siłę nabywczą polskich gospodarstw i ograniczenie inwestycji przez firmy.

– Niestety, nie widzę realnych argumentów za twierdzeniem, że zbliżamy się do szczytu inflacji. Polityka fiskalna nadal jest rozwiązła i dopasowana do cyklu politycznego, a polityka monetarna jest spóźniona i niespójna, stopy procentowe przy takiej inflacji są nieadekwatnie niskie – ocenia Jacek Obrocki.

Według niego nie ma obecnie sposobu, aby w takim otoczeniu oczekiwania inflacyjne spadały. – Zakładam, że ogólny popyt na pieniądz ze strony firm zmaleje, w mniejszym stopniu będzie to dotyczyć kapitału krótkoterminowego, w tym faktoringu – uważa wiceprezes PragmaGO.

Coraz gorzej z finansowaniem firm?

Jest przekonany, że kolejne kwartały przyniosą duże zmiany w strukturze rynku podmiotów finansujących MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), banki będą konserwatywniej podchodzić do ryzyka, co jest szansą dla podmiotów pozabankowych, które potrafią zarządzać podwyższonym ryzykiem.

– Wśród tych podmiotów nastąpi ostra selekcja i weryfikacja, przetrwają tylko rentowne, największe i najlepiej zarządzane firmy z dostępem do kapitału i z wypracowanymi przewagami konkurencyjnymi – przewiduje wiceprezes PragmaGO.

Inflacja w maju wyniosła prawie 14 procent, zaś – według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego – wzrost PKB sytuować się ma w tym roku na poziomie 4,8 procent. W przyszłym roku ma spaść do 3,5 procent. Instytut przewiduje też, że szczyt inflacji nastąpić ma w sierpniu, by dojść aż do 15,8 procent.

Trzeba zwiększyć produktywność

Marcin Leja, partner w CVI, zauważa, że w ciągu ostatnich tygodni istotnie zmieniły się oczekiwania co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej nie tylko w Polsce, ale i globalnie.

– W naszych rodzimych mediach, ale też na spotkaniach i konferencjach nie dominuje już dyskusja na temat, jak mocne będzie spowolnienie, ale pojawiają się pytania, czy nie otrzemy się o recesję albo wręcz czy doświadczymy w Polsce po raz pierwszy stagflacji. Niezależnie od tego, którego zjawiska możemy się spodziewać, to aby je przezwyciężyć, potrzebujemy nie tylko skoordynowanej polityki monetarnej i fiskalnej, ale też, a może i przede wszystkim, zwiększenia produktywności – podkreśla Marcin Leja.

To – jego zdaniem – wymaga finansowania inwestycji. Lokalne banki mają obecnie środki, jednak nie są skore do udzielania finansowania w warunkach wysokiej inflacji. Dodatkowo, już niedługo ich bilanse zostaną obarczone kosztami wakacji kredytowych i być może innych inicjatyw podejmowanych w ramach walki z kryzysem. Kolejnym źródłem finansowania jest rynek kapitałowy.

– Sądząc jednak po nastrojach jego przedstawicieli wyrażanych na ostatnim Forum Funduszy Inwestycyjnych, rynek ten sam potrzebuje recepty na ozdrowienie, by móc realnie wesprzeć gospodarkę. Pozostaje więc państwo i inicjatywy, takie jak Krajowy Plan Odbudowy, który – jeśli w końcu zostanie uruchomiony – może rzeczywiście być istotnym katalizatorem. O ile będzie wykorzystany efektywnie. Ale jeśli już mówimy o efektywnym kapitale, to źródłem finansowania wzrostu produktywności, innowacyjności będą, tak jak były do tej pory, również inwestycje oparte o prywatny kapitał, takie jak private equity i private debt – dodaje partner w CVI.

Hamowanie było spóźnione

Marcin Leja podkreśla, że 15-proc. inflacja nie jest zjawiskiem, które można tolerować w długim okresie. Nic więc dziwnego, że NBP podnosi stopy procentowe, by ją zbić. Jednak rolą banku centralnego jest nie tylko dotrzymywanie celu inflacyjnego, ale równocześnie takie sterowanie ilością pieniądza czy kredytu w gospodarce, by minimalizować skutki zmiany cyklów gospodarczych. Chodzi o to, by delikatnie hamować, gdy gospodarka się za bardzo rozpędza oraz pobudzać, kiedy zwalnia.

– NBP zdecydowanie spóźnił się z hamowaniem. Inflacja wynosiła 6 proc. w zeszłym roku jeszcze przed rozpoczęciem cyklu podwyżek, co zostało przespane przez bank centralny. Niestety od lutego tego roku świat diametralnie się zmienił. Do czynników wewnętrznych napędzających inflację, którymi były niskie stopy procentowe, ale też ekspansywna polityka fiskalna rządu, nastawiona przede wszystkim na pobudzanie konsumpcji, doszły czynniki zewnętrzne w postaci cen gazu, zaburzeń łańcuchów dostaw czy eksplozji cen żywności. Krótkotrwała euforia wynikająca z zakończenia restrykcji covidowych zamieniła się w obawy przed recesją. W obliczu tych wydarzeń i wystrzału inflacji do wartości niespotykanych od dziesięcioleci, nie było już mowy o wyhamowaniu, a raczej zaciągnięto hamulec ręczny. Przynajmniej tak zrobił NBP, bo jak sam prezes Glapiński wskazuje, rząd nadal prowadzi działania raczej niewspomagające walki z inflacją – analizuje Marcin Leja.

W jego opinii tak gwałtowne zatrzymanie gospodarki, wyrażające się w serii istotnych podwyżek stóp procentowych, będzie miało swój koszt. Odbije się to zarówno na posiadaczach aktywów (których wyceny spadną), jak i na posiadaczach kredytów finansujących te aktywa. Inflacja połączona ze wzrostem kosztów kredytów ograniczy popyt konsumencki. To powinno wyrównać popyt z podażą i ustabilizować sytuację. Przynajmniej w teorii.

– Niestety, jak zwykle, życie jest trochę bardziej skomplikowane. Po pierwsze spora część inflacji ma charakter importowy. W dużej mierze sprowadza się to do globalnego wzrostu cen surowców, szczególnie energetycznych. Po drugie świat nadal mocno odczuwa mocne zaburzenia łańcuchów dostaw, co sprawia, że globalny popyt nie jest zaspokojony. Po trzecie powstanie istotnej różnicy na stopach procentowych pomiędzy złotówką a euro, dolarem czy frankiem ma i będzie miało wpływ na kursy walut, dodatkowo dodając niepewności – wskazuje Marcin Leja.

Kryzys może być szansą

W świetle tych czynników może się okazać, że pomimo podnoszenia stóp procentowych i ograniczenia wzrostu gospodarczego, inflacja nadal nie spadnie do pożądanych poziomów. Ryzyko stagflacji wzrasta.

Jak wyjść z tej sytuacji, jeśli już ona się wydarzy?

– Instrumenty banku centralnego mogą wówczas być mało skuteczne. Jednym z dostępnych rozwiązań jest poprawa produktywności. Receptą nie jest wpompowywanie pustego pieniądza do gospodarki, ale sprawienie, by został on wygenerowany przez jej większą produktywność. Do tego jednak potrzebne są inwestycje w innowacyjne rozwiązania, automatyzację, unowocześnienia, nowe fabryki, nowe centra usług etc. Obecne zawirowania geopolitycznie, oprócz zagrożeń, niosą ze sobą również pewne możliwości dla naszego kraju – analizuje partner w CVI.

Pierwszą z nich jest tzw. nearshoring, czyli lokowanie produkcji w mniej oddalonych krajach, o niższym ryzyku. Często wręcz dochodzi do decyzji o relokowaniu produkcji z Chin czy innych krajów azjatyckich. Polska ze względu na swoje położenie, ale też inne czynniki, ma szansę na przyciągnięcie istotnej części tych inwestycji.

Po drugie Ukraina będzie potrzebowała olbrzymich nakładów na odbudowę w momencie, w którym uda się jej doprowadzić do zakończenia rosyjskiej agresji. Duża część tych prac będzie musiała być wykonana przy udziale polskiego państwa i polskich firm. Aby jednak efektywnie wykorzystać te możliwości, potrzebne jest finansowanie dla inwestycji obliczonych na wykorzystanie tych trendów, czy też szerzej – dla tych, które zwiększają produktywność gospodarki.

– W momencie istotnych zawirowań rynkowych i niepewności, jedną z ostatnich opcji finansowania dostępnych dla przedsiębiorców, którzy w tej całej zawierusze nadal będą widzieć szansę rozwoju, jest kapitał prywatny, czy to w formule private equity, czy private debt. Fundusze te w naturalny sposób podejmują ryzyko inwestycyjne wyższe niż banki. W zamian oczekują oczywiście odpowiednich zwrotów dla swoich inwestorów. Ale to sprawia, że takie finansowanie jest dostępne nawet jeśli wysychają, czy też, jak u nas, niedomagają rynki kapitałowe – wskazuje Marcin Leja.

Jak zaktywizować inwestorów?

– W Polsce udział private equity i private debt w relacji do PKB jest minimalny. Wskaźnik ten plasuje nas w ogonie krajów Unii Europejskiej. Dlatego nie należy sądzić, że ten sektor zmieni oblicze naszej gospodarki, ale niewątpliwie nadal może pomóc w zwiększaniu jej efektywności. Do jego rozwoju potrzebna jest aktywizacja krajowych inwestorów instytucjonalnych. Dużą aktywność na tym polu wykazuje Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto przewidziano możliwość inwestowania w tego typu fundusze przez zarządzających PPK. Istnieją również rozwiązania umożliwiające inwestowanie w te klasy aktywów mniejszym inwestorom indywidualnym, jednak borykają się one z zapewnieniem odpowiedniej dystrybucji – mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Leja.

- Brak wsparcia dla rozwoju lokalnego kapitału prywatnego będzie skutkował tym, że beneficjentami najbardziej spektakularnych inwestycji będą zachodnie fundusze emerytalne i ich klienci. Tym samym należy wówczas przypisać im laur za dostarczenie do nas kapitału i wsparcie produktywności naszej gospodarki w tym trudnym okresie - dodaje.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl