Ekonomiści: wysokie wpływy z VAT to efekt częściowego otwarcia gospodarki w marcu i inflacji

Wysokie wpływy z VAT w kwietniu mają źródło w częściowym otwarciu gospodarki w marcu i w inflacji, która wpływała na wzrost cen kupowanych przez Polaków towarów – uważają ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP.

Po kwietniu - jak poinformowało Ministerstwo Finansów - budżet miał 9,2 mld zł nadwyżki. Dochody budżetu wyniosły ok. 147,1 mld zł, a wydatki ok. 137,9 mld zł. W kwietniu budżet uzyskał wysokie wpływy z VAT. Wyniosły one ok. 20,9 mld zł i były o ok. 9,5 mld zł wyższe niż w kwietniu 2021 r, co oznacza wzrost o 83,3 proc. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 69,7 mld zł i było wyższe o ok. 13,6 mld zł (tj. 24,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

"Wysoki wpływy z VAT w kwietniu mogą wynikać z częściowego otwarcie gospodarki, do jakiego doszło jeszcze w marcu. Trzeba pamiętać, że podatki płaci się z opóźnieniem, czyli za poprzedni miesiąc, więc wpływy kwietniowe pochodzą z przychodów przedsiębiorców w marcu" - ocenił PAP ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński.

Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski zwraca uwagę na wysoką sprzedaż detaliczną, która utrzymywała się mimo pandemii. "Dane o sprzedaży detalicznej były dobre. Wprawdzie nie ma jeszcze szczegółowych danych o strukturze PKB, ale dane o sprzedaży detalicznej wskazują, że poziom konsumpcji był doby i mógł być w ujęciu realnym bliski poziomowi sprzed roku. Gospodarka dostosowała się do pandemii, podobnie jak aktywność konsumentów" - ocenił Grzegorz Maliszewski.

Jego zdaniem dodatkowym bodźcem, który pozytywnie wpłynął na wpływy z VAT, była inflacja. "Konsumpcja w ujęciu realnym była na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, ale ze względy na wysoką inflację nominalnie prawdopodobnie wzrosła, a wyższe ceny przełożyły się na wyższe wpływy z VAT. Generalnie struktura wzrostu PKB jest probudżetowa, bo opiera się na konsumpcji, co w połączeniu z wysoką inflacją pozytywnie wpływa na dochody budżetu" - stwierdził główny ekonomista Banku Millennium.

Na wysokie wpływy z VAT, zdaniem Marcina Luzińskiego, mogły wpłynąć także przesunięcia w zwrotach tego podatku, które wypłaca Ministerstwo Finansów. "Ministerstwo Finansów czasem zmienia terminy zwrotów, co mocno zaburza dynamikę dochodów z VAT. Tak mogło być w kwietniu, wcześniej bowiem, na przykład w lutym, nie było tak wysokiej dynamiki przychodów z VAT" - ocenił.

