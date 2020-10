Ekonomiści zaskoczeni: produkcja wystrzeliła

Dane o produkcji we wrześniu 2020 roku zaskoczyły ekonomistów in plus. W ujęciu rocznym wzrosła o 5,9 proc., w ujęciu miesięcznym aż o 15,5 proc. Poziom produkcji wrócił niemal do poziomów sprzed epidemii. Ekonomiści przestrzegają jednak, że najbliższe miesiące już takie różowe nie będą.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu zaskoczył analityków.

Bardzo dobrze radziły sobie branże produkujące na eksport.

Ekonomiści przestrzegają, że po dynamicznym odbiciu latem następne miesiące będą trudniejsze.