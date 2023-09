Ekonomista PKO BP: inflacja w sierpniu obniżyła się do 10,1 proc.

Ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor nie spodziewa się rewizji inflacji za sierpień, jego zdaniem wskaźnik ten spadł do 10,1 proc. W rozmowie z PAP wskazał on, że we wrześniu inflacja spadnie poniżej 9 proc.

W piątek Główny Urząd Statystyczny poda dane o inflacji w sierpniu. Ostatniego dnia sierpnia GUS opublikował szybki szacunek inflacji, z którego wynikało, że w ujęciu rocznym inflacja spadła do 10,1 proc., zaś w ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się.

"Nie spodziewamy się rewizji inflacji za sierpień; oczekujemy, że inflacja w sierpniu - jak to zostało wyliczone w szybkim szacunku - obniżyła się do 10,1 proc. z 10,8 proc." - powiedział PAP Kamil Pastor.

Jego zdaniem na sierpniową inflację nie wpłynie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zostało opublikowane w poniedziałek. Rozporządzenie przewiduje, że sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r.

"Jest duża niepewność, czy GUS zakwalifikuje to jako obniżkę cen, czy uzna to za transfer" - powiedział ekonomista banku PKO BP. "Jeśli jednak założyć, że uwzględni to jako obniżkę cen, to czysto arytmetycznie biorąc, może to oznaczać obniżkę o 0,3 pkt. proc." - wskazał.

Według prognoz PKO BP, nawet bez uwzględnienia spadku inflacji związanego z 12-proc. obniżką cen prądu dla gospodarstw domowych inflacja we wrześniu wyraźnie spadnie. "Spodziewamy się, że inflacja spadnie poniżej 9 proc." - powiedział Kamil Pastor.

