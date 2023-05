Ekonomistka: RPP nie zmieni stóp procentowych

W nadchodzącym tygodniu zbierze się Rada Polityki Pieniężnej.

Zdaniem ekonomistki PKO BP Urszuli Kryńskiej na kończącym się w środę posiedzeniu RPP nie zmieni stóp procentowych.

Na wtorek i środę planowane jest dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

"Nie oczekujemy zmiany stóp procentowych" - powiedziała PAP ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. "Zakładamy, że choć nie zostało to powiedziane wprost, RPP już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Choć to formalnie pauza, to naszym zdaniem jest to koniec podwyżek, zwłaszcza że mamy spadki inflacji, na które RPP tak bardzo czekała" - dodała ekspertka banku.

Według szybkiego szacunku GUS inflacja w kwietniu 2023 r. wyniosła 14,7 proc. w stosunku do 16,1 proc. w marcu br. Inflacja osiągnęła najwyższy poziom w lutym - 18,4 proc.

"Nie będzie rewolucji także w komunikacie RPP; sądzimy, że Rada nadal będzie deklarować, że znajduje się w trybie pauzy i że decyzje w sprawie stóp będą uzależnione od napływających danych" - dodała Urszula Kryńska.

RPP ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. Od tego czasu główna stopa NBP, referencyjna, wynosi 6,75 proc.

W ostatnim czasie główne banki centralne na świecie podnosiły jednak stopy. Europejski Bank Centralny (EBC) w miniony czwartek podniósł stopy o 50 pkt. bazowych, uzasadniając to faktem, że inflacja zbyt długo pozostaje na podwyższonym poziomie. Z kolei amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała się na podwyżkę o 25 pkt. bazowych. Jako powód podwyżki wskazano utrzymywanie się inflacji powyżej celu Fed.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl