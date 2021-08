Ekspansja zagraniczna polskich firm po pandemii - ważny wątek ważnej debaty

Pandemia miała napisać nową geografię gospodarczą świata, zmienić kierunki handlu międzynarodowego, skrócić łańcuchy dostaw. Część z tych prognoz okazało się nietrafionych. Czy jednak pandemia była dla światowej gospodarki jedynie wciśnięciem pauzy? Jak mogą wykorzystać nową sytuację krajowe firmy o globalnych ambicjach? O tym będziemy dyskutować podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Polska poszerza przyczółki

Modele wsparcia

Chińska konkurencja

Wciąż – bo przy wszystkich perturbacjach związanych z pandemią, dramatach tysięcy firm – można powiedzieć, że polscy eksporterzy wyszli z tych turbulencji obronną ręką. Po pierwsze dlatego, że mimo tych ekstremalnie trudnych warunków, polski eksport w ubiegłym roku wzrósł o 2 proc. i wyniósł 1,05 bln zł.Po drugie, i chyba ważniejsze, dlatego, że Polska była jednym z niewielu krajów, które zwiększyły swój udział w światowej wymianie handlowej. Udział eksportu Polski w globalnym eksporcie zwiększył się o 0,1 pkt. proc. pomiędzy 2019 i 2020 rokiem. Udział ten wzrósł z 1,7 proc. do 1,8 proc. i był to szósty największy wzrost wspomnianego odsetka wśród badanych krajów świata.Lista krajów, gdzie nastąpił wzrost wartości eksportu w 2020 r., jest stosunkowo krótka. Znalazło się na niej czterdzieści spośród 211 gospodarek uwzględnionych w statystyce WTO. W Azji wzrost eksportu odnotowały m.in. Chiny, Wietnam i Tajwan. W Europie wartość eksportu zwiększyła się w Irlandii, Szwajcarii i Polsce.W całym 2020 r. w 80 proc. gospodarek wartość eksportu okazała się mniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe spadki eksportu miały miejsce w krajach wysokorozwiniętych, które najsilniej zostały dotknięte pandemią oraz w krajach będących najważniejszymi eksporterami paliw. W tym drugim przypadku na spadek wartości eksportu wpłynęło zarówno zmniejszenie światowego popytu na surowce energetyczne, jak i silny spadek ich cen.Za sukces Polski na arenie międzynarodowej odpowiadał przede wszystkim eksport towarów konsumpcyjnych, którego udział w światowym handlu zwiększył się w 2020 roku o 0,26 pkt. proc. i wyniósł 3,16 proc. Co więcej, w przypadku dóbr konsumpcyjnych byliśmy drugim krajem pod względem skali "przejmowania" eksportu.Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że kryzys wywołany pandemią znacznie mocniej uderzył w inne kraje i to ich kosztem Polska powiększyła swój udział w globalnym eksporcie. Debaty podczas wrześniowego Kongresu będą okazją do dyskusji, skąd wzięła się taka odporność polskich eksporterów na kryzys, a także co możemy zrobić (państwo poprzez regulacje i wyspecjalizowane instytucje, a przedsiębiorcy poprzez nowe, czy korygowane modele biznesowe i innowacje), aby tę odporność utrzymać w najbliższych latach, by zwiększać swój udział w globalnej wymianie handlowej i rozbudowywać wolumen polskich inwestycji zagranicznych.Będzie zatem okazja do podsumowania, w jaki sposób na umiędzynarodowienie polskiego biznesu wpłynęła przeprowadzona w ostatnich latach reforma instytucji wsparcia przedsiębiorców (także eksporterów) i skupienia ich pod szyldem Polskiego Funduszu Rozwoju. Czy możemy mówić, że struktura ta osiągnęła już formę docelową i obecnie w grę wchodzą już tylko niewielkie jej korekty, czy też ten model się – przynajmniej częściowo – nie sprawdził i trzeba poszukać innych rozwiązań?Warto będzie również wysłuchać głosu przedsiębiorców – dlaczego szukają swoich biznesowych szans za granicą, jakie bariery napotkali i jakich rad mogą udzielić tym, którzy dopiero do takiej ekspansji się przymierzają.Pamiętajmy, że mimo imponującego wzrostu eksportu w ostatnich dekadach i coraz śmielszego inwestowania na zagranicznych rynkach, większość polskich firm o ekspansji zagranicznej bynajmniej nie myśli. EEC będzie okazją do poznania także ich punktu widzenia – jakich zachęt i wsparcia (i czy w ogóle) by potrzebowali.Gwoli sprawiedliwości wypada dodać, że największy wzrost eksportu w 2020 r. w liczbach bezwzględnych nastąpił w Chinach. Jego wartość w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 92 mld dolarów, a więc o 3,7 proc. Nie był to spektakularny wzrost, biorąc pod uwagę dynamikę chińskiego eksportu w poprzednich latach. W latach 2001-2019 jego wartość rosła bowiem średnio w tempie 12,9 proc. rocznie. Na tle spadku eksportu w innych krajach Państwo Środka umocniło się jednak na pozycji lidera eksportu. To będzie zapewne kolejny wątek kongresowych debat; w niektórych branżach na zagranicznych rynkach będziemy się mierzyć z taką właśnie konkurencją.Tematem kongresowych debat będą również zapewne zagraniczne inwestycje. Czy niepewne popandemiczne czasy będą skłaniały polskich przedsiębiorców do ostrożności, czy też wręcz przeciwnie – do szukania nowych szans biznesowych, tam gdzie inni będą obawiali się wchodzić.To prawdopodobne i przykładowe wątki dyskusji kongresowych debat. Poza nimi, jak uczy doświadczenie poprzednich katowickich imprez, pojawią się nowe, aktualne i ważne pytania i dylematy.