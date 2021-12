Eksperci: 71 proc. konsumentów w Polsce to tzw. inteligentni zakupowicze

71 proc. wszystkich konsumentów w Polsce to tzw. smart shopperzy - osoby wypatrujące ciekawych promocji, dobrze zorientowane w cenach popularnych produktów oraz potrafiące płynnie porównywać oferty w różnych sieciach - przekazali eksperci firmy badawczej GfK.

Jak wyjaśniono w poniedziałkowej informacji GfK, "smart shopperzy" nie są nabywcami, którzy szukają w sklepach najtańszych produktów - idąc do po zakupy mają zawczasu przygotowaną listę. "Wiedzą, które produkty w jakim sklepie będą na promocji, a w głowie mają zakodowane ceny najczęściej kupowanych przez siebie produktów" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że inteligentni zakupowicze są dobrze zorientowani w cenach popularnych produktów i potrafią "płynnie porównywać oferty w różnych sieciach i przeliczać ceny na jednostki".

Wskazano, że 71 proc. wszystkich konsumentów w Polsce możemy już określić mianem smart shopperów. Według ekspertów z roku na rok ich liczba systematycznie wzrasta. Dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia Michał Maksymiec zwrócił uwagę, że w ostatnim roku ich udział w całkowitej liczbie nabywców w sektorze FMCG zwiększył się o 19 p.p., co oznacza wzrost o 37 proc. rdr. "W najbliższych miesiącach możemy oczekiwać pogłębienia tego trendu" - ocenił Maksymiec, cytowany w poniedziałkowej informacji.

Wraz ze wzrostem świadomości kupujących, popularnością cieszą się też wszelkiego rodzaju akcje promocyjne. Według GfK w okresie od stycznia do września 2021 r. udział produktów kupionych w promocji wyniósł 27 proc., co oznacza wzrost o 4 p.p. rdr. Głównym źródłem informacji są papierowe gazetki dostępne w sklepach lub dostarczane do domów oraz reklama telewizyjna. W porównaniu z okresem sprzed pandemii nabywcy częściej dowiadują się o promocjach z cyfrowych narzędzi: ze stron internetowych sklepów, z gazetek wysyłanych drogą e-mailową czy aplikacji mobilnych dostępnych na smartfonach.

Według GfK kluczowym czynnikiem wyboru dla polskich konsumentów na rynku dóbr trwałych pozostaje cena. Na drugim miejscu znajdują się cechy techniczne. "Połączenia tych dwóch czynników poszukują podczas zakupów sprytni nabywcy" - podkreślono. Z kolei mniejszy wpływ na decyzje kupujących ma marka, która znalazła się dopiero na trzecim miejscu w hierarchii.

Rosnąca liczba sprytnych nabywców sprawia, że z roku na rok na wartości zyskuje także rynek marek własnych. W 2020 roku udział wartościowy produktów tego typu w rynku dóbr szybko zbywalnych (FMCG) wyniósł 19,3 proc. "Szacujemy, że w przyszłym roku rynek artykułów private brands przekroczy 21 proc. udziału w rynku FMCG. Oznacza to, że sektor ten będzie rozwijał się w tempie ponad 2 razy szybszym niż cały rynek FMCG" - ocenił Maksymiec.

