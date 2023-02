Eksperci: elektryfikacja transportu i cyfryzacja leasingu będą w Polsce postępować

Branża leasingowa jest otwarta na zmiany i robi dużo, żeby dopasować swoje działania do podejścia klientów. Wiele wskazuje na to, że r. elektryfikacja transportu i cyfryzacja rynku leasingowego będą w Polsce postępować w 2023 r. – oceniają eksperci z PKO Leasing.

Eksperci z PKO Leasing zwrócili uwagę, że pod koniec 2022 roku przedsiębiorcy byli ostrożni w zaciąganiu zobowiązań w celu finansowania samochodów. W tym roku spodziewają się jednak zwiększonego zainteresowania wymianą floty i jej finansowaniem.

"Myślę też, że nastroje i otwartość klientów na oferty leasingu - którzy oswoili się z kryzysowymi warunkami rynkowymi i nauczyli się w nich funkcjonować - poprawią się w 2023 roku. Jednocześnie branża leasingowa jest otwarta na zmiany i robi dużo, żeby dopasować swoje działanie do bieżącej sytuacji i podejścia klientów" - stwierdził cytowany w komunikacie dyrektor biura kompetencji ds. rynku samochodów osobowych w PKO Leasing Maciej Matelski.

Zdaniem ekspertów, wiele wskazuje na to, że w 2023 r. elektryfikacja transportu w Polsce będzie postępować. Oceniono, iż do wzrostu popularności pojazdów zeroemisyjnych przyczynił się program "Mój elektryk". Zwrócono uwagę, że chociaż rynek motoryzacyjny zanotował przed rokiem spadek, tak udział finansowania leasingiem i najmem samochodów elektrycznych wzrósł z 57 proc. do 65 proc.

"Według prognoz przedstawionych przez PKO Bank Polski, sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym na świecie w 2030 roku ma wynieść 47 mln sztuk, co w porównaniu z 2021 rokiem oznacza siedmiokrotny wzrost sprzedaży. Szacuje się, że elektryki będą stanowić 60 proc. rynku" - stwierdzono.

Zauważono, iż 73 proc. aut na polskim rynku kupowana jest przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, zaś leasing jest najchętniej wybieraną formą finansowania zakupu. Podkreślono jednak, że na popularności zyskuje wynajem długoterminowy.

"Według danych PZWLP (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów - PAP) w III kwartale ubiegłego roku już co trzeci przedsiębiorca nabywał auto, korzystając z tej formy finansowania. Rynek wynajmu urósł w tym czasie o 10 proc., co jest najlepszym wynikiem w ciągu ostatnich 3 lat" - stwierdzono. Jak dodano, na korzyść leasingu i wynajmu długoterminowego, w porównaniu z kredytem, przemawiają: mniej restrykcyjne wymogi formalne, większa łatwość uzyskania zgody na finansowanie oraz możliwość ujęcia raty leasingowej lub czynszu w najmie w kosztach uzyskania przychodu oraz rozliczenia podatku VAT.

Zdaniem ekspertów, rynek leasingu będzie ulegał dalszej cyfryzacji. Wynika to - jak wskazano - z wymagań klientów odnośnie dostępu do narzędzi online, które jednocześnie usprawniają obsługę kontraktów oraz pozwalają uatrakcyjnić ofertę dodatkowymi usługami. Jako przykład podano sprzedaż i finansowanie aut w pełni online, powiązane z finansowaniem aplikacje do organizacji usług wspierających kierowców w użytkowaniu samochodu czy e-konta klientów do zarządzania umową z firmą leasingową.

W opinii analityków, firmy leasingowe w ramach oferty finansowania pojazdu będą coraz częściej proponować dodatkowe usługi. Mogą to być m.in. usługi takie jak karta paliwowa jako alternatywnej formy płatności za paliwo, przechowywanie i zmiana opon, likwidacja szkód, przeglądy i auta zastępcze na czas naprawy.

"Ten trend będzie postępował także wraz z rozwojem takich usług jak firmowy carsharing, który polega na możliwości wypożyczenia samochodu służbowego do celów zawodowych lub prywatnych. Pierwsze rozwiązania tego typu już w Polsce funkcjonują" - przekazał Matelski.

