Eksperci: Firmy powinny zwiększyć wydatki na działalność wspierającą sprzedaż

Wraz z poprawą sytuacji finansowej w wyniku opanowania pandemii firmy powinny zwiększyć wydatki na działalność wspierającą sprzedaż - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Według ekspertów istotne jest m.in. wprowadzanie do oferty nowych produktów lub usług.

Według badania PIE najczęściej realizowanym w 2020 r. i planowanym na ten rok działaniem wspierającym sprzedaż było "zacieśnianie relacji z klientami".

W I połowie ubiegłego roku przedsiębiorstwa zmniejszyły m.in. wydatki na reklamę - o 15 proc. do 4,02 mld zł.

Wraz z poprawą sytuacji finansowej w wyniku opanowania pandemii firmy powinny zwiększyć wydatki na działalność wspierającą sprzedaż.

Według badania PIE, cytowanego w ostatnim wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", najczęściej realizowanym w 2020 r. i planowanym na ten rok działaniem wspierającym sprzedaż było "zacieśnianie relacji z klientami". Mimo gorszej sytuacji finansowej firm i niepewności otoczenia gospodarczego, więcej niż co trzecia firma (37 proc.) inwestowała w 2020 r. w rozpoznawalność marki. A w 2021 r. plany na tego typu inwestycje miało 44 proc. przedsiębiorstw.

Ważnym elementem wspierającym sprzedaż jest, zdaniem analityków, wprowadzanie do oferty nowych produktów lub usług. Takie działania planowało w 2021 r. podjąć 43 proc. badanych firm. Niemal co trzecia firma "podjęła działania związane z optymalizacją swojej oferty sprzedażowej.

Jak podkreśla PIE, warunkiem koniecznym funkcjonowania firm w czasie pandemii były inwestycje w bezpieczeństwo sanitarne, by "zapewnić klientów, że korzystanie z usług przedsiębiorstwa nie stanowi ryzyka zarażenia COVID-19". Według badania takie działania podejmowała co druga badana firma. "Inwestycje w bezpieczeństwo sanitarne, zarówno pracowników, jak i klientów firm wspierają bez wątpienia sprzedaż i pozwalają na w miarę bezpieczne funkcjonowanie w trudnych pandemicznych warunkach" - ocenia PIE.

Analitycy zwracają uwagę, że w I połowie ubiegłego roku przedsiębiorstwa zmniejszyły m.in. wydatki na reklamę - o 15 proc. do 4,02 mld zł. "Wykorzystywały one zwiększoną aktywność konsumentów w internecie do budowania silnych więzi z konsumentami i poprawy wizerunku" - wyjaśniono. Wprowadzały też nowe produkty oraz usługi bardziej dostosowane do nowych warunków i zwyczajów konsumentów, które pojawiły się w czasie pandemii.

Według PIE odsetek firm, które planowały na 2021 r. podejmowanie działań wspierających sprzedaż, rośnie wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. Np. "optymalizację oferty asortymentowej" planuje 28 proc. mikrofirm i 52 proc. dużych. "Niewiele mniejsze zróżnicowanie wystąpiło w odniesieniu do planów wprowadzania nowych produktów lub usług (mikrofirmy 36 proc., duże 60 proc.)" - wskazano. Zdaniem analityków mniejsza aktywność w działaniach wspierających sprzedaż zwłaszcza najmniejszych firm jest uzasadniona, bo są to często drobne jednostki handlowe i usługowe.

W ocenie analityków "wraz z poprawą sytuacji finansowej w wyniku opanowania pandemii firmy powinny zwiększyć wydatki na działalność wspierającą sprzedaż". PIE szacuje, że marki redukujące te wydatki tracą średnio 0,1 proc. rynku. Gdy je zwiększają, uzyskują przeciętnie 0,5 proc. wzrostu udziałów rynkowych.

