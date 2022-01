Eksperci: handel nadal potrzebuje dodatkowej przestrzeni logistycznej

Zapotrzebowanie handlu, w szczególności detalicznego, na dodatkową przestrzeń logistyczną utrzyma się w tym roku - prognozuje firma doradcza CBRE. Wśród trendów w branży handlowej na 2022 r. eksperci wymieniają też m.in. dalszy rozwój automatyzacji.

Jak zwrócono uwagę we wtorkowej informacji CBRE, w ciągu 18 miesięcy pandemii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z ograniczeniami w handlu stacjonarnym. To spowodowało, że mocno rozwijał się i zmienił e-commerce, w tym magazyny i łańcuchy dostaw. "Rosło zapotrzebowanie na przestrzeń operacyjną, konieczne były zmiany w podejściu do zapasów i zwrotów produktów oraz rozwój technologii" - zaznaczono.

Prognozując trendy na rynku handlu i dostaw w bieżącym roku eksperci wskazali m.in. na wzrost zapotrzebowania na przestrzeń operacyjną. Jak wyjaśniono, ze względu na wzrost sprzedaży online firmy zaczęły potrzebować więcej przestrzeni logistycznej. "Konieczne było przenoszenie się do większych zakładów przemysłowych i logistycznych, ale również ponowne oceny tego, jak najlepiej wykorzystywać już posiadaną powierzchnię" - zaznaczono. Według CBRE zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń się utrzyma, szczególnie wśród detalistów.

Wskazano też na zmiany w zapasach - chodzi o przenoszenie produktów ze sprzedaży stacjonarnej do kanału online. Eksperci ocenili, że nowa struktura zapasów, która już z nami zostanie, będzie wymagała większej liczby lokalizacji magazynowych. "Optymalizacja pozwala na wzrost liczby obsługiwanych zamówień przy minimalizowaniu kosztów" - wskazano.

Inny wymieniany trend to dalszy rozwój automatyzacji. Przypomniano, że boom w handlu elektronicznym zwiększył zastosowanie technologii w zbieraniu, pakowaniu i realizacji zamówień. "Na rynek wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne, które usprawniają proces bez potrzeby zmiany całej infrastruktury" - zaznaczono. Np. rozwiązania AMR (autonomiczne roboty mobilne) poprawiają efektywność bez zwiększania zasobów ludzkich, uwzględniając nagłe wzrosty sprzedaży. Dodatkową korzyścią automatyzacji jest większe bezpieczeństwo pracy, co jest istotne w pandemii - podkreślono.

Eksperci wskazali też na tzw. zrównoważone zwroty. Zwrócono uwagę, że robiąc zakupy online konsumenci cenią sobie szybką, bezpłatną wysyłkę i łatwe zwroty, a zapewnienie tego klientom może być, jak wskazano, skomplikowane i kosztowne, szczególnie dla detalistów. Dlatego coraz więcej firm wprowadza np. opakowania wielokrotnego użytku czy minimalizuje ilość odpadów. "W kolejnych miesiącach na rynek wprowadzane będą kolejne, innowacyjne rozwiązania" - wskazano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl