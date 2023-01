Eksperci: kryteria "Bezpieczny Kredyt 2 proc." spełnia 39 proc. lokali w Warszawie i 83 proc. w Łodzi

W Warszawie kryteria programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." spełnia ponad 6 tys. mieszkań z rynku pierwotnego, czyli 39 proc. całej oferty rynkowej; największy odsetek lokali znajduje się w Łodzi - 83 proc. – przekazali analitycy z REDNET Property Group.

"Bezpieczny Kredyt 2 proc." będzie dedykowany, w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie", osobom do 45. roku życia, które dotąd nie były właścicielem mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do nich. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z przynajmniej jednym dzieckiem 600 tys. zł. Budżet państwa będzie przez 10 lat dopłacać do różnicy między stopą kredytu a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Jak zapowiedział na początku stycznia br. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, program Pierwsze Mieszkanie powinien trafić pod obrady Sejmu na przełomie stycznia i lutego tego roku.

Analitycy z REDNET Property Group przygotowali zestawienie mieszkań z rynku pierwotnego z sześciu największych miast w Polsce, które kwalifikują się do programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc.". Przyjęli założenia, że maksymalna wartość kredytu pozostanie, niezależnie od regionu, na poziomie 500-600 tys. zł, nie jest wymagany wkład własny, a cena lokalu nie uwzględnia rabatów lub zniżek oraz miejsca postojowego.

Zgodnie z analizą, na podstawie danych tabelaoferta.pl na koniec III kwartału 2022 r., w Warszawie kryteria programu spełniało ponad 6 tys. mieszkań z rynku pierwotnego, ale stanowiły one 39 proc. całej oferty rynkowej. W Krakowie na program "Bezpieczny Kredyt 2 proc." kwalifikowało się 49 proc. mieszkań z rynku pierwotnego, w Trójmieście 52 proc., we Wrocławiu 59 proc., a w Poznaniu 73 proc. Największy odsetek lokali spełniających kryteria znajdował się w Łodzi - 83 proc., przy czym ich liczba nie przekraczała 5 tys.

"Średni metraż kwalifikujących się mieszkań w Warszawie wynosi od około 41 m kw. do blisko 49 m kw. w Łodzi. W każdym z analizowanych miast największą dostępnością charakteryzują się kawalerki oraz mieszkania dwupokojowe" - przekazał Robert Chojnacki z serwisu tabelaofert.pl.

Dodał, że we Wrocławiu ponad 70 proc. mieszkań dwupokojowych z rynku pierwotnego spełniało kryteria programu, 47 proc. trzypokojowych i 16 proc. czteropokojowych. W Krakowie niespełna 6 proc. wszystkich lokali czteropokojowych kwalifikowało się do programu, a w Łodzi 24 proc. - przekazał.

