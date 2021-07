Eksperci: maleje szansa na zatrudnienie dla młodych z wyższym wykształceniem

Dane o spadkach zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu oraz o rosnącej specjalizacji tej branży oznaczają, że dla młodych osób z wyższym wykształceniem maleje szansa na znalezienie pracy - ocenili eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W roku pandemii w sektorze usług dla biznesu zatrudnienie osób poniżej 26. roku życia spadło o 14 proc. - wskazał PIE.

"Jeszcze w I kw. 2020 r. ponad 67 tys. osób w tym przedziale wiekowym pracowało w centrach usług SSC, BPO, IT oraz R&D. Natomiast w 2021 r. niecałe 58 tys. młodych osób może pochwalić się zatrudnieniem w sektorze" - wyliczyli analitycy.

Przyznali, że łączna liczba pracowników w centrach usług dla biznesu wzrosła o 13,6 tys. (4 proc.), ale odsetek osób poniżej 26. roku życia zatrudnionych w sektorze zmalał o 3,4 pkt. proc.

Spadek zatrudnienia młodych osób w centrach usług dla biznesu, w opinii PIE, wpisuje się w szerszy trend negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na sytuację osób wchodzących na rynek pracy. Przypomniano, że w wyniku pandemii spadek zatrudnienia wśród młodych pracowników wynosił globalnie 8,7 proc. w porównaniu do 3,7 proc. wśród dorosłych ogółem.

"W Polsce, mimo wzrostu ogólnej liczby zatrudnionych w 2020 r., w najmłodszej grupie wiekowej odnotowano spadek zatrudnienia. W porównaniu z końcem 2019 r. jest 200 tys. mniej zatrudnionych osób w wieku od 15 do 24 lat" - zauważyli analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Ich zdaniem zmiana struktury wiekowej osób zatrudnionych w centrach usług wspólnych i outsourcingu to po części efekt "rosnącej dojrzałości sektora". Jak wskazali, postępująca specjalizacja stanowisk oferowanych przez firmy świadczące usługi z zakresu SSC, BPO, IT i R&D utrudnia osobom dopiero zaczynającym karierę zawodową uzyskanie zatrudnienia. W stosunku do lat wcześniejszych, współczesne centra usług dla biznesu w Polsce "obsługują procesy o wyższym poziomie złożoności".

"Kolejny rok z rzędu spada znaczenie procesów back-office, a rośnie znaczenie procesów middle-office i front-office; następuje zatem transfer od prostych usług administracyjno-operacyjnych w stronę bardziej zaawansowanych usług, takich jak zarządzanie ryzykiem czy prognozowanie" - wyjaśnili.

Eksperci ocenili, że dane o spadkach zatrudnienia w usługach dla biznesu oraz o rosnącej specjalizacji sektora oznaczają, że dla młodych osób z wyższym wykształceniem maleje szansa na znalezienie zatrudnienia.

"Dotychczas branża SSC, BPO, IT i R&D była chłonnym sektorem dla absolwentów uczelni wchodzących właśnie na rynek pracy" - dodali. Zwrócili uwagę, że zbiega się to z trudną sytuacją młodych osób, szczególnie dotkniętych koronakryzysem, ale "eksport usług dla biznesu o wyższym poziomie złożoności jest korzystny z punktu widzenia całej gospodarki, ponieważ przesuwa sektor wyżej w łańcuchu produkcyjnym i przyczynia się do generowania większej wartości dodanej".

