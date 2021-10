Eksperci: Ministerstwo Finansów lekceważy wytyczne Ministerstwa Zdrowia i WHO w kwestii opodatkowania podgrzewaczy tytoniu

W najbliższy czwartek Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zdaniem ekspertów nie uwzględnia on zaleceń Ministerstwa Zdrowia o dążeniu do zrównania opodatkowania tradycyjnych papierosów z tzw. nowatorskimi wyrobami tytoniowymi, czyli podgrzewaczami tytoniu. - W nieuzasadniony sposób traktuje się w sposób preferencyjny tzw. wyroby nowatorskie, to jest dewastujące dla rynku i budżetu państwa, uważa dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i współpracownik Instytutu Jagiellońskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl