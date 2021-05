Eksperci: monitoring wizyjny pomoże walczyć z przestępczością w transporcie

Monitoring wizyjny pomoże walczyć z przestępczością w transporcie, taką jak np. próby kradzieży paliwa - ocenili eksperci z polsko-niemieckiej firmy Sternkraft, która zajmuje się rozwojem technologii analizy obrazu (Computer Vision) opartej o sztuczną inteligencję.

Pomimo pandemii koronawirusa, w 2020 r. w sektorze transportu odnotowano 6,4 tys. kradzieży ładunków. Średnia dzienna strata wyniosła 471 tys. euro. Dla porównania w 2019 r. przy większej skali kradzieży wynoszącej 8,5 tys. przypadków, średnia wartość utraconych towarów wynosiła 378 tys. euro (dane z raportu organizacji TAPA - Transported Asset Protection Association za 2020 r.).

Wspierana przez sztuczną inteligencję technologia analizy obrazu zdaniem Sternkraft może zapobiec wzrostowi przestępczości w transporcie. Jak przekazał PAP założyciel i szef firmy Marcin Lewicki, "technologia ta polega na przetwarzaniu sygnału odbieranego przez kamery zamontowane w różnych miejscach, np. w kabinie kierowcy, przy wlewie paliwa, na naczepie". Według Lewickiego obraz można przesyłać w czasie rzeczywistym do firmy, która zamówiła transport po to, by w każdej chwili miała kontrolę nad tym, co dzieje się z pojazdem, kierowcą lub ładunkiem.

Sternkraft porównuje swoją technologię do tej, jaką firma Tesla wykorzystuje w swoich ciężarówkach autonomicznych do rozpoznawania przeszkód na drodze, bądź do narzędzi Google'a mających wspomagać wykrywanie raka piersi.

Według przedstawicieli spółki monitoring montowany dookoła pojazdu i jego naczepy dzięki rozbudowanym algorytmom sztucznej inteligencji potrafi wykrywać zagrożenia czy działania niepożądane, takie jak próby kradzieży paliwa czy rozcięcie plandeki naczepy.

Przedstawiciele spółki twierdzą, że opracowana przez nich technologia przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa u kierowców, którzy z wykorzystaniem narzędzi komputerowej analizy obrazu nie będą już musieli samodzielnie spradzać niepokojących sygnałów, narażając się np. na nocny atak włamywaczy.

"Warto zauważyć, że utrata towaru o znacznej wartości to nie jedyny skutek kradzieży z włamaniem. Niejednokrotnie wiąże się to z uziemieniem pojazdu ze względu na zniszczenia spowodowane kradzieżą paliwa, czy rozcięciem plandeki naczepy" - zwrócił uwagę Lewicki. "Znaczne koszty finansowe ponoszą z tego względu zwłaszcza właściciel floty i klient, w konsekwencji dochodzi nawet do zerwania długoletnich kontraktów i wysokich kar" - zauważył.

