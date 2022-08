Eksperci: na wakacjach nie należy korzystać z ogólnodostępnych komputerów

Podczas urlopu nie powinno się używać komputerów w miejscach publicznych takich jak hotele czy lotniska. Korzystaj wyłącznie ze stron, na których nie musisz się logować lub udostępniać swoich danych - radzą eksperci firmy Sophos.

Eksperci firmy technologicznej Sophos poinformowali w środę, w jaki sposób chronić swoje dane w sieci podczas wakacji. Zwrócono uwagę, że podróżujący w czasie wakacji są łatwym celem dla cyberprzestępców. "Internetowi oszuści polują na ich wrażliwe dane, jak hasła do kont czy informacje dotyczące kart płatniczych. Publiczne sieci Wi-Fi, źle zabezpieczane publicznie dostępne komputery na lotniskach czy ukryte kamery - to tylko niektóre z zagrożeń czyhających na turystów" - podkreślono.

Według Sophos przed wyjazdem warto zrobić kopię zapasową swoich danych. "Prawdopodobieństwo utraty albo uszkodzenia urządzeń elektronicznych (a nawet ich kradzieży) podczas podróży jest większe, niż gdy pracujemy z domu lub biura" - podkreślili eksperci.

Eksperci zalecają także, by szyfrować dostęp do telefonu i laptopa. "Chociaż większość telefonów komórkowych jest wstępnie zaszyfrowana, nie należy stosować jedynie prostych kodów blokady. Ich złamanie może dać postronnej osobie dostęp do wrażliwych informacji" - zaznaczyli. "Warto stosować długi na przynajmniej 10 cyfr kod blokady (inny niż 00000 00000 lub 12345 12345) i przed wyjazdem poćwiczyć używanie go. To samo tyczy się laptopów, które należy zabezpieczyć silnym i niewykorzystywanym nigdzie indziej hasłem" - przekazali specjaliści.

Przypomniano, że w wielu krajach, w których przeprowadzane są kontrole graniczne (np. w USA czy Australii) warunkiem wjazdu jest odblokowanie ekranu smartfona lub laptopa na życzenie odpowiednich służb. "W skrajnych przypadkach może nawet zostać wykonana tzw. kopia kryminalistyczna, czyli cyfrowy duplikat każdego sektora dysku wwożonego urządzenia" - dodano. Taka procedura może zająć nawet kilkogodzinne opóźnienie w podróży. "Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić wymagania dotyczące przekraczania granicy kraju, który planuje się odwiedzić" - radzi Sophos.

Zwrócono uwagę, aby podczas korzystania z publicznego Wi-Fi trzymać się "kilku żelaznych zasad", to znaczy "zainstalować na swoim urządzeniu VPN, by korzystać z szyfrowanych połączeń z siecią, odwiedzać tylko bezpieczne strony internetowe, których adresy zaczynają się od https:// i w miarę możliwości unikać logowania się do poczty e-mail czy kont bankowych".

Sophos odradza korzystanie z ogólnodostępnych komputerów. "Jeśli tylko to możliwe, nie używaj takich urządzeń. Jeśli nie masz wyboru, ogranicz liczbę danych, które ujawniasz. Na przykład drukując kartę pokładową na lotnisku, nie sprawdzaj w tym samym czasie swojego konta na Facebooku. Korzystaj wyłącznie ze stron, na których nie musisz się logować lub udostępniać swoich danych" - podkreślono.

Eksperci przypomnieli, aby zwracać uwagę na ukryte kamery. "Sprzęty tego typu są coraz mniejsze i nie zawsze widoczne na liście publicznych punktów Wi-Fi. Dlatego zwracaj uwagę, czy w pokoju hotelowym nie ma dziwnie ustawionych zegarów, podwójnych czujników dymu lub innych elektronicznych gadżetów, które zamontowano tam, gdzie nie są potrzebne" - wyjaśniono. "Dla bezpieczeństwa zawsze zasłaniaj ręką ekran telefonu lub klawiaturę podczas wpisywania loginów i haseł" - dodano.

Specjaliści odradzają zabieranie na wyjazd służbowych laptopów i przypominają, że w pierwszej kolejności należy zapytać o taką możliwość swojego pracodawcę. "Jeśli zgodzi się, powinien przedstawić także wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania ze sprzętu poza granicami kraju. Lepiej jest jednak ograniczać ryzyko kradzieży lub utraty danych. Firmowy sprzęt bezpieczniej jest zostawić w biurze" - ocenili.

Sophos to firma IT z siedzibą w Oksfordzie. Specjalizuje się we wdrażaniu oprogramowań zabezpieczających - klientami Sophos jest ponad 400 tys. firm na całym świecie.