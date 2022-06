Eksperci o zaskakujących skutkach zmiany akcyzy na wyroby tytoniowe

Zmiana akcyzy na wyroby tytoniowe od 1 stycznia 2022 r. nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Zdaniem ekspertów podatkowych Ministerstwo Finansów, podwyższając akcyzę wyłącznie od papierosów najtańszych, postanowiło preferować droższe papierosy. Tym samym zignorowany został postulowany równomierny wzrost stawek akcyzy dla wszystkich kategorii papierosów. Zwracają oni uwagę, że w ten sposób doszło do zaburzenia konkurencji na rynku tytoniowym, bowiem niemal 80 proc. rynku drogich papierosów należy do jednego koncernu.

Minimalna stawka akcyzy (na najtańsze papierosy) wzrosła od 1 stycznia br. ze 100 do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy. Zdaniem ekspertów skutek tej zmiany był zaskakujący, bo sprzeczny zarówno z założeniami tych zmian, zapisanymi w Ocenie Skutków Regulacji ustawy akcyzowej, jak i opiniami polskiego Ministerstwa Zdrowia, czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), mówiącymi o potrzebie równomiernego rozłożenia stawek akcyzy na wszystkie kategorie wyrobów tytoniowych.

- Tymczasem okazało się, że wzrosły ceny papierosów najdroższych, których nie dotyczył wzrost akcyzy, a jednocześnie jeszcze bardziej staniały najtańsze marki papierosów, produkowane przez ten sam koncern. Wydaje się, że wzrost marży ze sprzedaży najdroższych papierosów pozwolił sfinansować blokowanie wzrostu cen najtańszych marek - mówi Szymon Parulski z kancelarii Parulski i Wspólnicy, kierownik grupy roboczej w ramach Forum Akcyzowego, działającego w ubiegłym roku przy Ministerstwie Finansów, które miało wypracować wnioski i rekomendacje dotyczące przepisów akcyzowych w branży tytoniowej.

Innymi słowy, zyski w segmencie najdroższych papierosów mogą być reinwestowane w „dumping" cenowy tych najtańszych.

- Ręczne sterowanie przez ustawodawcę strukturą rynku za pomocą mało precyzyjnego narzędzia, jakim jest akcyza, w sposób szczególny zaburzyło konkurencję na rynku, prowadząc do wzmocnienia pozycji jednego koncernu tytoniowego - uważa Parulski.

Z danych producentów wynika, że np. paczka najtańszych papierosów (poniżej średniej rynkowej, czyli 15 zł) jednego producenta staniała w lutym tego roku o ok. 25 groszy w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, a u wszystkich pozostałych producentów ta cena wzrosła, w tym np. aż o ok. 60 groszy. Roczne wpływy do budżetu państwa z akcyzy od samych tylko papierosów tradycyjnych przekraczają już 20 miliardów złotych i stale rosną, liczy się więc każdy grosz.

Eksperci nie szczędzą krytyki wobec coraz częściej pojawiających się głosów przedstawicieli organizacji zdrowotnych, czy byłych urzędników administracji publicznych, by jeszcze bardziej podwyższyć minimalną akcyzę na papierosy w celu zminimalizowania dostępu do używek nieletnich.

- Dalszy wzrost minimum akcyzowego tylko pogłębi nierówne traktowanie takich samych produktów i podmiotów je sprzedających, nie dotknie bowiem – ponownie – papierosów najdroższych. Tak jak dalsze podnoszenie stóp procentowych nie wydaje się być skuteczne w walce z inflacją, tak dalsze brnięcie w błędne rozwiązania akcyzowe nie doprowadzi do zamierzonych rezultatów. O ile w przypadku stóp procentowych najwięcej korzyści odniosą banki, o tyle przy dalszej podwyżce minimum akcyzowego najwięcej skorzysta po raz kolejny ten sam koncern. Będzie on miał wolną rękę aby dalej podnosić ceny papierosów najdroższych - uważa Szymon Parulski.

Według eksperta należy pamiętać o tym, że obecna bardzo wysoka inflacja pożera nie tylko wzrosty stawek akcyzy, ale również pieniądze, jakie są do dyspozycji konsumentów używek.

- Dodatkowe środki wydawane na żywność czy spłaty kredytów będą skłaniać konsumentów do szukania tańszych alternatyw niż legalne tanie papierosy. Wszak tam, gdzie pojawia się popyt, znajduje się też podaż czyli nielegalne papierosy. Wtedy zdrowie konsumentów będzie w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Nielegalne papierosy stanowią o wiele większe zagrożenie niż tanie, ale legalne - dodaje Parulski.

