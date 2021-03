Eksperci ocenią możliwość eksploatacji węgla koksowego w kopalni Bielszowice

Polska Grupa Górnicza (PGG) powołała zespół, który oceni możliwości wydobywania i wykorzystania węgla koksowego z rudzkiej kopalni Bielszowice, wyspecjalizowanej dotąd w węglu energetycznym. Udostępnienie złóż węgla koksowego mogłoby istotnie przedłużyć żywotność zakładu.

Ruch Bielszowice jest jedną z trzech części kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, obok ruchów Pokój i Halemba. W ubiegłorocznym porozumieniu górniczych związków z rządem zapisano, że ruch Pokój ma być wygaszony w 2021 roku, zaś Bielszowice i Halemba w 2023 r. zostaną połączone. Sama Halemba ma pracować jeszcze do 2034 roku. Jednocześnie w porozumieniu uzgodniono, iż "do 2022 r. przeanalizowana zostanie możliwość wykorzystania zasobów węgla koksowego z ruchu Bielszowice".

Jak poinformował w piątek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski, powołanie przez zarząd PGG zespołu, mającego ocenić możliwości wydobywania węgla koksowego z Bielszowic, jest wypełnieniem zapisów ubiegłorocznego porozumienia ze związkowcami.

W piątek odbyło się pierwsze posiedzenie ok. 20-osobowego zespołu, w którego skład weszli przedstawiciele kopalni, centrali PGG, związków zawodowych oraz eksperci, m.in. z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Nie określono ostatecznego terminu zakończenia prac zespołu, któremu przewodniczy wiceprezes PGG ds. produkcji Rajmund Horst.

Związkowcy z rudzkich kopalń mają nadzieję, że udostępnienie do eksploatacji pokładów węgla koksowego umożliwiłoby dłuższe działanie Bielszowic i Halemby. Negocjowana obecnie umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa, zakładająca wygaszenie polskich kopalń do 2049 roku, dotyczy bowiem zakładów wydobywających węgiel energetyczny. Natomiast wykorzystywany do produkcji stali węgiel koksowy, wpisany na unijną listę surowców strategicznych, ma przed sobą dłuższą perspektywę.

"Obydwa ruchy wydobywcze KWK Ruda, czyli Bielszowice i Halemba, posiadają bogate złoża węgla koksowego, który wpisany jest na listę strategicznych surowców UE" - przypomniała senator PiS Dorota Tobiszowska, która także - jako osoba związana zawodowo z PGG - wchodzi w skład zespołu.

"Zarówno jako kierownik działu administracyjno-prawnego, ale przede wszystkim jako Senator RP, monitoruję proces transformacji górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów strategicznych (halembskiego i bielszowickiego surowca) w miksie energetycznym" - zapewniła w portalu społecznościowym związana z Rudą Śląską senator.

Obecnie wiodącym producentem węgla koksowego w Polsce i Europie jest Jastrzębska Spółka Węglowa, w której produkcji węgiel koksowy stanowi blisko 80 proc. całości wydobycia. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia Ruda, specjalizuje się w węglu energetycznym, choć posiada również złoża węgla koksowego o różnorodnych parametrach. Ich udostępnienie wymagałoby jednak - po wcześniejszej ocenie opłacalności - dużych inwestycji.