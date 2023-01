Eksperci: odczyty inflacji CPI sugerują, że tempo podwyżek stóp w USA może zwolnić

Pomimo napięcia związanego z rozbieżnością prognoz Rezerwy Federalnej (Fed) na ten rok z konsensusem rynkowym, odczyty inflacji CPI sugerują, że tempo podwyżek stóp procentowych w USA może zwolnić do 25 pkt bazowych na posiedzeniu Fed 1 lutego – przekazali w piątek analitycy UBS.

Zgodnie z informacją ekspertów UBS, żaden z członków amerykańskiego Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC) nie spodziewa się cięcia stóp procentowych w tym roku. Mimo to inwestorzy zakładają, że do lata stopy zostaną podniesione o 50 punktów bazowych, a następnie obniżone o 50 pb. jesienią. Jeśli te prognozy okażą się słuszne, to docelowa stopa w grudniu 2023 r. znajdzie się blisko 4,5 proc. W przypadku gdyby sprawdził się scenariusz banku centralnego USA, wyniesie ona 5 proc. - przekazano.

Według analityków jeśli stopy procentowe Fed zostaną w tym roku obniżone, dolar prawdopodobnie "osłabi się w linii prostej"; jeśli natomiast FOMC będzie trzymać się swojej dotychczasowej polityki, wówczas waluta amerykańska powinna się tymczasowo umocnić. Zdaniem ekspertów odczyty inflacji CPI sugerują jednak, że tempo podwyżek stóp może zwolnić do 25 pb. na posiedzeniu 1 lutego. "(Odczyt) sprzedaży detalicznej prawdopodobnie pokaże, że amerykański konsument nadal wydaje, sygnalizując, że ryzyko recesji dla amerykańskiej gospodarki jest niskie" - przewidują.

W komentarzu UBS zwrócono uwagę, że grudniowe dane dotyczące aktywności gospodarczej w Chinach będą przypuszczalnie niekorzystne, z zaznaczeniem, że są to dane wsteczne. Jak podkreślili ekonomiści, rynek jest bardziej zainteresowany dobrymi prognozami dla chińskiej gospodarki. Podnieśli również swoje oczekiwania co do pozycji juana chińskiego na rynkach finansowych.

Zgodnie z raportem w przyszłym tygodniu głównym tematem rozmów na rynkach finansowych będzie Bank Japonii. Stwierdzono, że kluczową kwestią jest, czy ustępujący prezes Haruhiko Kuroda zakończy obecną politykę banku, czy też pozostawi tę decyzję swojemu następcy, który obejmie urząd w kwietniu.

