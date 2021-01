Eksperci: ograniczenie zatrudnienia w firmach woj. śląskiego bardziej dotkliwe niż gdzie indziej

Ograniczenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób jest w woj. śląskim bardziej dotkliwe niż przeciętnie w Polsce, a dynamika rynku pracy nadal spada - oceniają eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, monitorujący kondycję gospodarki w regionie.

Tworzenie przez uczelnianych ekspertów comiesięcznych raportów obserwatoryjnych, obrazujących bieżącą sytuację w gospodarce woj. śląskiego w kontekście pandemii COVID-19, zainicjował w maju ub. roku ówczesny rektor katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, a obecnie wiceminister rozwoju, pracy i technologii, prof. Robert Tomanek - członek utworzonego w związku z pandemią koronawirusa Śląskiego Forum Ekspertów. Inicjatywę wsparł Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

W opublikowanym w środę najnowszym reporcie, obrazującym sytuację regionalnej gospodarki w końcu 2020 r., naukowcy przytoczyli dane, wskazujące, iż w listopadzie zeszłego roku liczba zarejestrowanych w woj. śląskim bezrobotnych wzrosła w ujęciu rok do roku o 35,3 proc., do 89,5 tys. osób. Stopa bezrobocia w regionie, wynosząca od kilku miesięcy 4,8 proc., jest najwyższa od maja 2018 r. Rok do roku stopa bezrobocia wzrosła o 1,2 punktu procentowego.

"Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w regionie. Jednocześnie szacowana przez Wojewódzki Urząd Pracy dynamika zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca wskazuje na to, że bezrobocie szybciej rośnie w dużych ośrodkach miejskich do tej pory uznawanych za bezpieczne w perspektywie rynku pracy. Może oznaczać to, że kryzys dotyka wszystkich - wcześniej lub później" - oceniają eksperci katowickiej uczelni.

Na razie - w ocenie ekonomistów - nie mamy jeszcze do czynienia ze znacznie negatywnym oddziaływaniem zwolnień grupowych na lokalne rynki pracy, gdyż zapowiedziane zwolnienia w dużej mierze nie są jak dotąd realizowane.

"Śledząc trendy w tym zakresie należy nieustannie mieć na uwadze, że stan zatrudnienia w gospodarce może być podtrzymywany w wyniku obostrzeń związanych z korzystaniem z tarcz antykryzysowych oraz z wykorzystywaniem buforów finansowych zgromadzonych w firmach, lub wręcz oszczędności indywidualnych przedsiębiorców. Rozpoczynający się rok 2021 będzie prawdziwym sprawdzianem tego, na ile pandemia koronawirusa zachwiała rynkiem pracy" - czytamy w komentarzu.

W końcówce 2020 roku - jak podano w opracowaniu - w gospodarce woj. śląskiego przedświąteczny optymizm przeplatał się z obawami związanymi z ograniczeniami działalności w wybranych branżach i oczekiwaniem na decyzje co do zakresu restrykcji w okresie zapowiadanych masowych szczepień.

Naukowcy zwracają uwagę, że w dyskusji o tempie i terytorialnym zakresie poluzowywania obostrzeń pandemicznych w gospodarce warto wziąć pod uwagę, że w czasie drugiej fali pandemii śmiertelność w woj. śląskim w relacji do średniej wieloletniej była zauważalnie niższa niż dla całej Polski.

Z badań wynika, że w końcu zeszłego roku pozytywnie zmieniły się praktycznie wszystkie składowe wskaźnika klimatu koniunktury gospodarczej.

"Miało to miejsce również w przypadku branż, które wydają się być najbardziej poszkodowanymi przez zmiany popytowe - co stanowi pewne zaskoczenie, nawet w obliczu zrozumiałego wzrostu nastrojów i oczekiwań związanych z okresem przedświątecznym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż komponenty wyprzedzające są wyraźnie niższe od bieżących, co wskazuje w dalszym ciągu na dużą dozę pesymizmu wśród przedsiębiorców" - napisano w opracowaniu.

Analizując wskaźniki gospodarcze, eksperci zwrócili uwagę, że w listopadzie ub. roku poziom produkcji sprzedanej przemysłu zmalał w odniesieniu do października (podobnie jak w poprzednich latach), był jednak nieznacznie wyższy niż w listopadzie 2019 r. Produkcja budowlano-montażowa pozostała w listopadzie na poziomie zbliżonym do października 2020 r., była jednak o 17,2 proc. mniejsza (w cenach bieżących) niż rok wcześniej.

Sprzedaż detaliczna towarów, jak co roku w listopadzie, spadła w odniesieniu do października, natomiast w ujęciu rok do roku wzrosła w cenach bieżących o wartość oscylującą w granicach zmiany inflacyjnej.

Eksperci ocenili, że pandemia wydaje się nie mieć wpływu na sytuację w rolnictwie, ani nie zahamowała znacząco procesów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym w regionie. W grudniu, w porównaniu do listopada 2020 r., zaobserwowano spadek poziomu ruchu drogowego o ok. 15 proc., będący głównie wynikiem mniejszej intensywności przemieszczania się w okresie świątecznym.

Za wciąż otwarte naukowcy uznają pytanie, co przyniosą w gospodarce regionu końcówka stycznia i luty. "Szczególnie istotnego wymiaru nabiera ono dla wspomnianych powyżej branż silnie dotkniętych obostrzeniami. Ma też swoją istotną perspektywę terytorialną, ponieważ dotyczy rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a wręcz przyszłości, gmin beskidzkich oraz rynku pracy w większych ośrodkach miejskich, będących centrami handlu i spędzania czasu wolnego" - wskazują eksperci.

W opracowaniu zaznaczono, że choć sytuacja gospodarcza w 2020 r. jest istotnie gorsza od ubiegłorocznej, a tę negatywną zmianę można jednoznacznie przypisać pandemii, to jednak z danych nie wynika, by obiektywnie sytuacja pogorszyła się istotnie względem października 2020 r.

"Pomimo wprowadzonych obostrzeń, przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość, co może mieć swoje uzasadnienie w pojawieniu się informacji dotyczącej dostępności szczepionek i planowanych na 2021 rok szczepień poszczególnych grup obywateli. Poziomy zatrudnienia, produkcji, czy cen pozostają podobne do miesięcy ubiegłych (z naturalnymi, drobnymi odchyleniami) i trudno jest w tym przypadku mówić o istotnych zmianach trendów" - oceniają ekonomiści z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W opracowaniu katowickich naukowców wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miasta Katowice i Google.