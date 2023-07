Eksperci Rady Medycznej KGHM: nie ma zagrożenia arsenowego w Zagłębiu Miedziowym

Na terenie, gdzie działalność prowadzi KGHM nie występuje stężenie arsenu, które stanowiłoby zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka – ocenili eksperci zrzeszeni w Radzie Medycznej KGHM podczas czwartkowego posiedzenia.

Jak poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie, tematem spotkania Rady Medycznej KGHM, była ocena obaw związanych z występowaniem arsenu w Zagłębiu Miedziowym oraz potencjalnym wpływem na zdrowie mieszkańców tego regionu. Wskazano, że w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawił się raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący potencjalnego przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu. Wyniku badań pochodziły ze stacji w Głogowie i Legnicy.

"W KGHM przywiązujemy ogromną wagę do stosowania najnowocześniejszych technologii w procesach produkcyjnych. Od lat skutecznie redukujemy nasz wpływ na najbliższe otoczenie i działamy z pełnym zaangażowaniem. W Hucie Miedzi Legnica dzięki węzłowi na instalacji SOLINOX wyeliminujemy emisje arsenu i rtęci do powietrza. W zakresie działań proekologicznych jesteśmy liderem w kraju" - powiedział podczas posiedzenia prezes KGHM Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Jak podała spółka, członkowie Rady Medycznej stwierdzili, że na terenie, gdzie działalność prowadzi KGHM nie występuje stężenie arsenu, które stanowiłoby zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

"Wszystkie pogłębione analizy, które prowadzimy od wielu lat - na dużą skalę - mówią o paru rzeczach, które są kompletnie inaczej przedstawiane niż obecnie w mediach. Wszystkie chorobotwórcze działania arsenu istnieją, ale w warunkach ekspozycji środowiskowej kompletnie innej od tego, co mamy w Zagłębiu Miedziowym" - stwierdził prof. Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego UM w Szczecinie i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych.

Zaznaczył, że arsen w organizmie tylko w dwóch procentach pochodzi z powietrza. "Głównym zagrożeniem jest arsen dostarczany z pożywienia" - podkreślił. Dodał też, że arsen, w przeciwieństwie do tego co podawane jest w niektórych przekazach medialnych, "nie śmierdzi".

Beata Janasik, prof. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi zwróciła uwagę, że w należącym do KGHM, Miedziowym Centrum Zdrowia w Głogowie istnieje poradnia monitoringu środowiskowego. "Każdy mieszkaniec, nie tylko Głogowa, ale również okolicznych miejscowości ma możliwość zgłoszenia się po poradę. Wszystkie problemy dotyczące m.in. arsenu można wyjaśnić ze specjalistami szpitala"- dodała

Zdaniem Katarzyny Rogóż, dyrektor departamentu hutnictwa KGHM, koncern prowadzi "odpowiedzialne hutnictwo i procesy technologiczne w pełni skupiają się na hermetyzacji jak i optymalizacji pod względem możliwości jakichkolwiek emisji, które mogą mieć miejsce podczas produkcji metali". "KGHM w ostatnich latach przeprowadził szereg inicjatyw, które skończyły się widocznymi efektami ograniczenia emisji arsenu. To nie jest koniec naszych działań" - wskazała.

W komunikacie podkreślono, od 2017 roku KGHM realizuje program BATas - co doprowadziło już do 79 proc. spadku (w roku 2021) emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do roku 2010 oraz zmniejszenia wskaźnika emisji arsenu z produkcji hutniczej w roku 2022 o 77 proc. w porównaniu do roku 2018.

Dodatkowo, w tym roku, spółka uruchomiła Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica. "Nowy węzeł na instalacji SOLINOX praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie głównie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. Koszt inwestycji wyniósł blisko 120 mln zł" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, spółka będzie kontynuować inwestycje w technologie, które minimalizują oddziaływanie na środowisko.

W odniesieniu do opublikowanego 28 czerwca ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10, KGHM poinformował, że powiadomienia te uzyskały poziom 1, czyli najniższy w trójstopniowej skali ostrzegania. "Przewiduje się dla niego działania krótkoterminowe jedynie o charakterze informacyjnym i nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców" - podano.

"W powiadomieniu GIOŚ mowa jest o potencjalnym ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego, a nie o stanie faktycznym. Z analiz danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska aktualnie wynika, że uśredniona wartość arsenu w pyle PM10 na stacjach pomiarowych w Legnicy i Głogowie dla roku 2023 jest poniżej wartości docelowej ustalonej na poziomie 6 ng/m sześc." - podała spółka.

Dodano też, że powiadomienia dotyczą poziomu docelowego, a nie poziomu dopuszczalnego.

