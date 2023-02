Eksperci: rezerwacje w hotelach napawają optymizmem, ale za wcześnie na szacunki

Rezerwacje w hotelach na pierwszy kwartał br. w głównych miastach napawają optymizmem, ale za wcześnie, by cokolwiek szacować - wskazują eksperci CBRE. Ich zdaniem, z powodu wyższych cen, nadal turyści będą skracać wyjazdy i rezerwować je na ostatnią chwilę.

Jak stwierdzili eksperci z firmy doradczej CBRE w opublikowanym we wtorek komunikacie, dobrą informacją dla branży hotelarskiej jest to, że nie widać aż takiego strachu wśród turystów, którzy tuż po wybuchu wojny zgłaszali obawy związane z przyjazdem do Polski. Powrót turystów zagranicznych będzie kluczowy zwłaszcza z punktu widzenia Krakowa, jednak wiele będzie tutaj zależało od globalnej koniunktury.

"Turyści muszą się przyzwyczaić do tego, że będzie drożej. Ceny poszły do góry i nie ma co liczyć na ich spadek w całym 2023 r. To spowoduje, że utrzyma się trend widoczny już rok temu związany ze skracaniem wyjazdów i rezerwowaniem ich na ostatnią chwilę" - oceniono.

Chociaż rok 2022 był pełen zaskoczeń, to branża hotelarska może uznać go za udany - wskazali eksperci. Zwrócili jednak uwagę, że pod względem przychodów ubiegły rok był najlepszy od wielu lat, ale istotną ich część zajęły rosnące koszty, wynikające m.in. z wyższych cen energii, ogrzewania czy wynagrodzeń.

Jak wskazano, w pierwszych sześciu miesiącach ub.r. na wskutek wojny w Ukrainie pokoje były zapełnione w największych miastach takich jak Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław czy Gdańsk. Sezon wakacyjny również przyniósł niezłe wyniki, a ostatnie dwa kwartały upłynęły pod znakiem spotkań biznesowych - przekazano.

"Paradoksalnie najlepszym miesiącem był grudzień, bo firmy masowo zaczęły zgłaszać się do hoteli w celu organizacji konferencji, spotkań wigilijnych oraz innego typu wydarzeń biznesowych" - stwierdzono.

Według ekspertów, najlepiej na powrocie biznesu do hoteli wyszły miasta takie jak Warszawa, Katowice, Gdańsk czy Wrocław. Ich zdaniem, najgorsza sytuacja wydaje się być w Krakowie, gdyż ze względu na słabszy ruch turystyczny, zwłaszcza z zagranicy, wyniki w tym mieście są zdecydowanie słabsze niż przez pandemią. Zaznaczono jednak, iż niektórym obiektom udało się wykonać z nadwyżką zakładane budżety.

Jak dodano, do grona najważniejszych miast pod względem hoteli dołączył Rzeszów, który stał się "stolicą spotkań dla międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, które angażują się w pomoc Ukrainie". Zauważono, iż od początku 2022 r. pokoje hotelowe w tym mieście pozostają zapełnione.

