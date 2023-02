Eksperci: Rok 2023 będzie rekordowy pod względem liczby inwestycji w magazyny energii

Rok 2023 będzie rekordowy pod względem liczby inwestycji w magazyny energii wśród prosumentów – prognozują specjaliści z branży OZE. W ocenie ekspertów magazynowanie energii zmieni rynek zarządzania energią.

O zmianach, które zachodzą na rynku elektroenergetycznym, będą dyskutować uczestnicy konferencji branżowych podczas XXV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX w Tragach Kielce. Wydarzenie rozpocznie się 8 marca. Podczas targów mowa będzie m.in. o najnowszych rozwiązaniach związanych z magazynowaniem energii, a jak wskazują specjaliści z branży OZE, na te technologie coraz częściej decydują się odbiorcy indywidualni.

"W 2020 roku, w okresie pandemii, mieliśmy kilkanaście zamówień w całej Europie, w 2021 roku już zrealizowaliśmy inwestycje na 3,5 megawatogodzin, a do września 2022 - na ponad 6 megawatogodzin" - poinformował Krzysztof Bukała, ekspert firmy Soltec. "2023 rok będzie rekordowy pod względem liczby inwestycji w magazyny wśród prosumentów" - ocenił.

Eksperci wskazują, że to, co mobilizuje do zakupu magazynów energii, to wysokie i niestabilne stawki za prąd. Jak wyjaśniają specjaliści, magazyn gromadzi nadmiar energii wytworzonej za pomocą odnawialnych źródeł energii, zamiast odsyłać ją do sieci. Zgromadzona energia jest wykorzystywana, gdy OZE nie może pracować - nie wieje, bądź nie świeci słońce. Prąd jest pobierany nie z sieci, lecz z magazynu, co zmniejsza opłaty. Dlatego w odnawialne źródła energii powiązane z magazynami energii inwestują instytucje samorządowe i przedsiębiorstwa.

"Zainteresowanie magazynami poszybowało, gdy zakłady zaczęły dostawać od spółek energetycznych prognozy opłat. Energia tańsza nie będzie. Mamy więc przekonanie, że najbliższy czas to będzie zatrzęsienie zamówień" - powiedział Artur Koziński, kierownik działu rozwoju SPS (Short Power Station) i Energoelektroniki w świętokrzyskim przedsiębiorstwie ZPUE Koronea.

"W dużych zakładach braki w zasilaniu to nie tylko koszty, w grę wchodzi ryzyko zagrażające zdrowiu" - zaznaczył Koziński. "Każdy zakład z zainstalowanymi odnawialnymi źródłami energii, będzie chciał mieć magazyn, który pozwoli na maksymalne wykorzystanie pozyskanej energii elektrycznej, zapewni stabilizację sieci i napięcia" - powiedział Koziński.

Koszt magazynu energii dla klienta indywidualnego waha się między 30 a 80 tys. zł z montażem, przy czym - jak wskazują specjaliści - można skorzystać z dopłat w ramach rządowego programu Mój prąd 4.0.

"Dziś niezależność na poziomie gospodarstwa domowego ma inny wymiar. Własna studnia z wodą, własna energia, pewność zasilania to kwestie zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Bywa, że dla prosumentów one są ważniejsze, niż finanse" - podkreślił Bukała.

W ocenie ekspertów magazynowanie energii zmieni rynek zarządzania energią.

"Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które będzie magazynowało energię i robiło z nią, co zechce. Zapiszemy się w historii, jako ci, którzy będą mogli podarować komuś kilowat, lub go odsprzedać. Pojęcie wirtualnej elektrowni już na świecie działa. Do udziału +wciągnięte+ zostają osoby, które nie mają zainstalowanych OZE, ale wirtualna elektrownia daje szansę na korzystanie z wyprodukowanej przez kogoś energii - dodał.

Jubileuszowa edycja Targów ENEX odbędzie się w dniach 8 - 9 marca w Targach Kielce. Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 200 wystawców z 12 krajów m.in.: Polski, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chin i Singapuru. W halach wystawienniczych zaprezentują się firmy z branży oferujące m.in. ekologiczne urządzenia i systemy grzewcze oraz wentylacyjne, producenci, instalatorzy i dystrybutorzy rozwiązań fotowoltaicznych, kopalnie surowców mineralnych i spółki zrzeszające przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego czy energetycznego, a także przedstawiciele salonów samochodowych prezentujący modele aut elektrycznych.

W ramach wydarzenia odbędzie się również konferencja branżowa Energia PL. Spotkanie przeprowadzone zostanie w czterech grupach tematycznych: prawo, systemy zarządzania energią, produkty finansowe oraz przykłady rynkowych realizacji i magazynów energii.

