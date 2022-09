Eksperci: unijna harmonizacja podatkowa może uderzyć w polską gospodarkę

Ujednolicenie regulacji podatkowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej może zadziałać ze szkodą dla Polski, na przykład w kwestii akcyzy na tytoń. W każdym kraju panują bowiem inne uwarunkowania, uważają eksperci z Business Centre Club oraz Forum Akcyzowego.

Polska jest największym w UE przetwórcą tytoniu i producentem papierosów.

Producenci tytoniu dostarczają do krajowego budżetu 28 miliardów złotych rocznie - niemal 8 proc. całkowitych wpływów.

Taki sam poziom akcyzy np. w Niemczech i Polsce spowodowałby u nas drastyczne podwyżki cen i wzrost szarej strefy.

Ujednolicenie, czyli harmonizacja przepisów podatkowych w państwach unijnych wiąże się z realizacją konkretnych celów integracji gospodarczej UE, a więc choćby zapobieganiu konkurencji, czy ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej. Podatki pośrednie, takie jak VAT czy akcyza są od lat mocno zharmonizowane i wiele dyrektyw unijnych dotyczących podatków (np. dyrektywa tytoniowa) precyzyjnie wskazuje jakie czynności i wyroby muszą podlegać opodatkowaniu. Podobna sytuacja dotyczy wysokości stawek i zwolnień.

Harmonizacja przepisów podatkowych nie zawsze służy interesom danych krajów

Zdaniem ekspertów dążenie do harmonizacji nie zawsze służy interesom danych krajów – i tak ma być właśnie w kwestii akcyzy na tytoń. Francja i Niemcy, czyli dwie najsilniejsze gospodarki UE, dążą do zwiększenia akcyzy na wyroby tytoniowe, co spowodowałoby w Polsce drastyczne podwyżki cen i co za tym idzie nieuchronny wzrost szarej strefy.

- Minimalne progi akcyzowe we Francji czy Niemczech już przekroczone są nawet dwukrotnie, mówi Szymon Parulski, ekspert Business Centre Club. - Dostosowanie się do średniej stawki spowodowałoby w Polsce dwukrotny wzrost cen papierosów. W takiej sytuacji wszelkie dotychczasowe sukcesy w walce z szarą strefą zostałyby zaprzepaszczone.

Akcyza na wyroby tytoniowe we wszystkich krajach Europy w górę?

W tej chwili trwają w Komisji Europejskiej prace nad zmianami akcyzowej dyrektywy tytoniowej

